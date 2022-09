O adeus de Rafael Nadal a Nova Iorque: espanhol cai nos oitavos de final do US Open frente a Frances Tiafoe

O tenista norte-americano Frances Tiafoe afastou esta segunda-feira Rafael Nadal, número três mundial, nos oitavos de final do Open dos Estados Unidos, impedindo o espanhol de lutar pelo terceiro título em torneios do Grand Slam da temporada.

Finalista do Estoril Open em 2022 e 2018, o 26.º jogador mundial surpreendeu o recordista de títulos do Grand Slam (22), impondo-se por 6-4, 4-6, 6-4 e 6-3, em três horas e 33 minutos, para marcar encontro com o russo Andrey Rublev nos quartos de final.

Campeão em Flushing Meadows em quatro ocasiões (2019, 2017, 2013 e 2010), Nadal, de 36 anos, despede-se assim nos ‘oitavos’ do Open dos Estados Unidos, major que não disputava desde 2019, depois de este ano ter conquistado o Open da Austrália e Roland Garros.