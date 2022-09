Kyrgios, de bad boy a ameaça: australiano bate número 1 mundial Daniil Medvedev e já está nos quartos de final do US Open

O ainda número um mundial, Daniil Medvedev, foi derrotado por Nick Kyrgios (25.º do mundo), no US Open, quarto e último major da temporada, nos oitavos-de-final.

O australiano Kyrgios derrotou o russo, líder do ‘ranking’ ATP e campeão em título, em quatro sets, pelos parciais 6-7 (13/11), 6-3, 3-6 e 2-6, num encontro que demorou quase três horas.

Kyrgios, vice-campeão de Wimbledon, chega pela primeira vez aos quartos-de-final do major de Nova Iorque, onde irá defrontar outro russo, Karen Khachanov (31.º).

O duelo com Medvedev foi o terceiro entre ambos esta temporada. Kyrgios também tinha batido Medvedev recentemente na segunda ronda do ATP Masters 1000 de Montreal, vingando assim o desaire que o russo havia imposto também na segunda jornada do Open da Austrália.

Com esta derrota, é certo que Medvedev irá perder o seu lugar como número um mundial para Rafael Nadal (3.º), Carlos Alcaraz (4.º) ou Casper Ruud (5.º), os três ainda na corrida.