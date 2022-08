Serena Williams adiou com classe o adeus no US Open e venceu Danka Kovinic perante um público eternamente apaixonado

O US Open teve o privilégio de assistir, não apenas ao que deve ter sido o princípio do fim da carreira de Serena Williams, como a uma prova de que a norte-americana não pretende atirar a raquete ao chão antes de a pendurar. Frente à montenegrina Danka Kovinic, Serena mostrou laivos do seu melhor ténis e proporcionou uma noite de festa. A partida terminou em dois sets, ganhos pela mais nova das irmãs Williams por 6-3 e 6-3. Kovinic, a derrotada, é a 80.ª classificada do ranking WTA.

Foi uma noite de cumplicidade com o público, que se manifestou ruidosamente logo ao primeiro dos três match points da compatriota. Os beijos que Serena enviava aos espetadores quando se sentava momentaneamente não deixavam enganar: o amor era recíproco. Estavam 25 mil pessoas nas bancadas do estádio Arthur Ashe.

“Ainda é extremamente difícil porque amo estar aqui”, confessaria Serena, no final, explicando que “quanto mais torneios joga, mais [sente] que pertence” a um campo de ténis. “É uma sensação dura para se ter, a de ir embora sabendo que ainda podes brilhar”, admitiu a tenista - mas “é tempo de evoluir para a próxima coisa”.

Ultrapassada a montenegrina, a tenista de 40 anos vai agora defrontar Anett Kontaveit, da Estónia, na segunda ronda do torneio, na quarta-feira. Serena Williams venceu 23 títulos singulares em Grand Slams, menos um do que a australiana Margaret Court, a recordista.

No entanto, no último torneio antes da despedida, a norte-americana também vai mostrar o que ainda vale em pares, ao lado da irmã Venus, naquela que será mais uma ocasião para celebrar o ténis e levar o público ao rubro.

Serena anunciou no início deste mês que planeia pendurar a raquete após o mais importante torneio de ténis disputado no seu país. Afastada por lesão durante muito tempo, a lenda da modalidade entrou no court, esta segunda-feira, no 605.º lugar do ranking WTA e com apenas uma vitória em 450 dias. Frente a Kovinic, Serena Williams conseguiu a sua 107.ª vitória no torneio que ganhou por sete vezes.

Se o público se manifestava lá dentro e ia sendo contemplado com o carinho da tenista, uma multidão assistia ao jogo num ecrã gigante colocado cá fora, para os que não tiveram a sorte de ver o duelo ao vivo. “Quando saí, a receção foi realmente avassaladora. Foi ruidosa e eu conseguia senti-la no meu peito. É uma sensação que nunca esquecerei”, revelou Serena Williams, após a vitória, citada pelo jornal inglês “The Guardian”.