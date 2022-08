Depois de Nuno Borges, João Sousa: vimaranense também vence no US Open e está na 2.ª ronda

O começo do US Open está a ser feliz para Portugal. Depois de Nuno Borges ter batido o norte-americano Ben Shelton para conseguir a sua primeira vitória num quadro principal de um torneio do Grand Slam, agora foi João Sousa a, também, vencer e chegar à 2.ª ronda do último major da temporada.

João Sousa (59.º do ranking ATP) precisou de três horas e 32 minutos para se impor diante de Mackenzie McDonald (77.º do ranking), também dos Estados Unidos da América. O vimaranense ganhou por 1-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-4) e 6-3.

É a quinta vez na carreira de João Sousa que o português chega à 2.ª eliminatória no US Open, depois de o ter feito em 2013, 2014, 2016 e 2018. A melhor prestação do vimaranense foi em 2018, ao atingir a 4.ª ronda.

O britânico Cameron Norrie (9.º da hierarquia), que ultrapassou o francês Benoit Paire, será o adversário de João Sousa na eliminatória seguinte. Já o compatriota Nuno Borges vai discutir o acesso à próxima fase com o chinês Yibing Wu (174.º).