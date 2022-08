Bianca Andreescu critica a Nike em pleno court pelo vestido que lhe forneceu para o US Open. Depois pediu desculpa

Bianca Andreescu, tenista canadiana que venceu o US Open em 2019, criticou duramente a Nike, marca que a veste e patrocina. Em causa estava o vestido que o gigante do equipamento desportivo forneceu a Bianca para a primeira ronda do torneio, e que esta considerou ter um design pobre. Andreescu chegou mesmo a trocar de roupa entre o aquecimento e o jogo.

Na segunda-feira, a tenista de 22 anos estava ainda no aquecimento quando os problemas começaram. Antes da partida frente a Harmony Tan, a parte de baixo do vestido teimava em levantar-se com a brisa que soprava. Alegadamente, a peça de roupa estava a afetar o conforto da canadiana, particularmente de cada vez que servia ou atacava a bola.

No final do aquecimento, segundo o jornal inglês “Telegraph”, Andreescu abordou o árbitro de cadeira para negociar uma pausa que lhe permitisse mudar de roupa sem perder o direito a ir à casa de banho durante o jogo.

O juiz autorizou a pausa e a jogadora regressou ao corte com um top e uma saia. Conhecida pela frontalidade, Bianca terá dito ao árbitro: “Isto não é culpa minha, é da Nike. O vestido é tão mau”. A troca de roupa parece ter dado resultado porque a canadiana venceu a francesa por 6-0, 2-6 e 6-1, seguindo para a segunda ronda do torneio.

Mais tarde, Andreescu admitiu ter exagerado na “escolha das palavras”. “[O vestido] estava a incomodar-me nalguns lances, sentia que estava a subir um pouco. Obviamente, o vento não ajudou. Mas eu não quis desrespeitar ninguém com o que eu disse ao árbitro. Eu podia ter escolhido outras palavras. Por isso, peço desculpa a quem possa ter desrespeitado. Adoro a Nike e espero continuar com a marca o resto da minha vida”, declarou Bianca Andreescu.