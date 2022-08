O sorriso repetido de Simona Halep no Canadá

A tenista romena Simona Halep conquistou, este domingo, o 23.º título da carreira e o terceiro em Toronto, ao bater na final do torneio canadiano a brasileira Beatriz Haddad Maia, em três sets.

Halep, atual 15.ª classificada do ranking mundial WTA, venceu Haddad Maia, 24.ª, por 6-3, 2-6 e 6-3, ao fim de 02:18 horas de jogo, tendo este sido o terceiro confronto entre as duas tenistas, com duas vitórias para a romena.

Na carreira, Halep já tinha vencido em Toronto em 2016 e 2018, sucedendo agora ao título conquistado pela italiana Camila Giorgi em 2021.