As dores de crescimento existem. Carlos Alcaraz caiu na estreia no Masters de Montréal e admitiu que “não soube lidar com a pressão”

Carlitos Alcaraz, jovem sensação do ténis espanhol e mundial, perdeu inesperadamente com o norte-americano Tommy Paul, um jogador menos conhecido, pelos parciais de 6-7(4), 7-6(7) e 6-3, numa partida que durou três horas e meia. Era a estreia de Alcaraz no Masters 1.000 do Canadá e o murciano, de 19 anos, caiu perante a agilidade e a constância do adversário.

Foi uma tarde difícil para Carlitos, descreve “El Mundo”. O tenista pareceu tenso durante grande parte da partida, soltando-se apenas entre o final do primeiro set e o início do segundo. Alcaraz conseguiu um break de vantagem no segundo set, e chegou mesmo a ter uma bola de jogo no tie-break.

Da bancada, o ex-jogador e treinador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, gritava: “Tranquilo, anda, tranquilo. Joga tranquilamente. Se perderes, não importa”. Mas os nervos do pupilo pareciam tomar conta do seu corpo, numa modalidade que exige, mais do que muitas outras, concentração. Paul acabaria por fechar a partida com duas pancadas muito fortes, depois de cobrir toda a pista com uma eficácia assombrosa.

Alcaraz cometeu 36 erros não forçados, o que mostra a dificuldade do espanhol no balanço entre jogadas conseguidas – também 36 – e os erros por culpa própria. "Foi a primeira vez que não soube lidar com pressão. Foi uma batalha comigo mesmo mas agora tenho de treinar e preparar-me para lidar com esses momentos", admitiu o tenista, após a derrota.

O “El Mundo” acrescenta que o murciano acelerava um pouco nos momentos de apuro, mas era impreciso, em geral. O rival – um “metrónomo” – precisava de mais para ser vencido.

Tommy Paul viu Alcaraz salvar, a servir, quatro bolas de partida a favor do norte-americano, mas o primeiro serviço de Paul com a hipótese de match point não foi desperdiçada e valeu-lhe a vitória, a terceira do ano, perante um adversário do top 10 mundial.