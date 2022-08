Três anos depois, Nick Kyrgios voltou a vencer um torneio e fala da “transformação incrível” que tem sido esta temporada

Apesar da presença na final de Wimbledon, só no domingo Kyrgios quebrou o jejum de títulos com três anos. Aconteceu na cidade de Washington, no Citi Open. O australiano de 27 anos venceu o japonês Yoshihito Nishioka por 6-4 e 6-3 e a vitória exerceu no controverso atleta uma reflexão sobre a “transformação incrível” por que tem passado.

“Ver onde eu estava o ano passado e onde estou agora, é uma incrível transformação”, desabafou o tenista, citado pela BBC. Esse fenómeno fez com que vencesse o sétimo título da sua carreira e, com isso, subisse do 63º para o 37º lugar do ranking ATP. Há três anos, Kyrgios tinha vencido o mesmo torneio.

Nick admitiu ainda que esteve em “lugares mesmo escuros” e prosseguiu: “Há tanta gente que me ajudou a chegar lá. Mas eu mostrei uma força grande para continuar e perseverar e ultrapassar todas essas ocasiões para ainda ser capaz de jogar e vencer torneios como este”. Kyrgios estará de volta aos courts na próxima segunda-feira, desta vez na final de pares, ao lado do americano Jack Sock.