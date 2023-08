Houve uma final 100% portuguesa no Rip Curl Pro Anglet e Teresa Bonvalot bateu Yolanda Hopkins

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot venceu este domingo o Rip Curl Pro Anglet, etapa francesa do circuito europeu do Qualifying Series, ao bater na final a compatriota Yolanda Hopkins.

Numa final 100% lusa, Bonvalot triunfou com um resultado de 13.66 pontos (6.83+6.83 como melhores ondas), apenas mais 0.5 do que Hopkins, que terminou com 13.16 (7.33+5.83).

Com este triunfo, Bonvalot somou mais 3.000 pontos para o ranking, no qual ascendeu ao segundo posto, precisamente atrás de Hopkins, que, apesar desta derrota na final, somou mais 2.340 pontos, liderando o ranking com 690 pontos de vantagem para Bonvalot.

Para chegar à final, Bonvalot superou nas meias-finais a espanhola Nadia Erostarbe, enquanto Hopkins desembaraçou-se da francesa Tessa Thyssen.

O quadro masculino teve 15 representes lusos, com Eduardo Fernandes a ser aquele que chegou mais longe, ficando pelos ‘oitavos’, fase em somou 5,67 pontos no último lugar da primeira bateria, vencida pelo francês Kyllian Guerin (13,90).