Frederico Morais eliminado no US Open, a quarta de seis etapas do circuito de qualificação

O surfista português Frederico Morais foi hoje eliminado na primeira ronda do US Open, do circuito de acesso à elite da Liga Mundial, ao ser terceiro na 10.ª bateria.

'Kikas', que se apresentava na quarta das seis etapas das CS na terceira posição do ranking, não teve um dia fácil e apenas somou em três ondas, finalizando com um total de 11.26 (5.33 e 5.93 nas duas melhores ondas), enquanto os dois primeiros lugares, que davam acesso à próxima ronda, foram ocupados pelo havaiano Eli Hanneman (13.56) e pelo francês Joan Duru (12.60)

Após esta quarta etapa, ficarão a faltar duas para o termo das CS, provas que vão decorrer em outubro na Ericeira, em Portugal, e em Saquarema, no Brasil.

No quadro feminino, estão ainda em prova Yolanda Hopkins, campeã europeia em título, que vai enfrentar na próxima fase as ex-top mundial Isabella Nichols e Nikki van Dijk, ambas australianas, e a espanhola Ariane Ochoa, na oitava bateria de uma ronda em que também já vai competir Teresa Bonvalot, a surfista portuguesa com melhor ranking nas Challenger Series (CS) da Liga Mundial de Surf (WSL).

Pelo caminho já ficaram Carolina Mendes, a ex-campeã europeia lusa, e Francisca Veselko, campeã mundial júnior, eliminadas nas primeira e quinta baterias, respetivamente, da ronda das 48.

O US Open é a quarta de seis etapas das CS, competição na qual apenas os 10 primeiros classificados do quadro masculino e as cinco primeiras da competição feminina asseguram um lugar no circuito de elite da WSL de 2024.