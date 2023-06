Francisca Veselko, campeã mundial júnior de surf, é a única portuguesa resistente no quadro principal do Mundial de surf

A surfista Francisca Veselko tornou-se no domingo na única portuguesa resistente no quadro principal do Mundial ISA, em El Sunzal, em El Salvador, na quarta ronda, depois da eliminação de Yolanda Hokpins e de Guilherme Fonseca.

Nas repescagens seguem agora Teresa Bonvalot, na quarta ronda da competição feminina, Frederico Morais, na sexta da masculina, e Guilherme Ribeiro, ainda na quinta.

Yolanda Hopkins foi eliminada na terceira ronda deste quadro alternativo, enquanto Guilherme Fonseca foi afastado na quarta na vertente masculina, já depois de Frederico Morais ter sido relegado para a repescagem ao ser quarto no primeiro 'heat' da quarta ronda do 'main event'.

"Foi um dia duro pelas eliminações da Yolanda e do Guilherme [Fonseca] e pela passagem do 'Kikas' às repescagens, mas mantemos intactos os objetivos de qualificação para os Jogos Olímpicos. No caso da Yolanda, ela não conseguiu surfar uma onda nos primeiros minutos do 'heat' e acabou por perder a precisar de uma onda de dois pontos. Apanhou um segundo depois do toque. No caso do Guilherme Fonseca, os adversários começaram muito forte e ele não conseguiu recuperar", afirmou o selecionador português, David Raimundo, citado pela Federação Portuguesa de Surf.

A prova apura o melhor surfista masculino e a melhor feminina de cada continente (exceto a América, que usa os Pan-americanos para esse efeito) para os Jogos Olímpicos Paris2024, além de atribuir os títulos mundiais da federação de cúpula da modalidade.

No ano passado, em Huntington Beach, nos Estados Unidos, Portugal terminou no quarto lugar da classificação coletiva, atrás de Estados Unidos, Austrália e França, numa competição em que Guilherme Fonseca chegou à final, terminando no quarto lugar, com a medalha de cobre, enquanto Bonvalot foi sexta, depois de desistir da competição, devido a uma luxação no joelho.

Em 2021, Yolanda Hopkins sagrou-se vice-campeã do mundo e Teresa Bonvalot amealhou a medalha de bronze, levando Portugal ao terceiro lugar e assegurando a qualificação para Tóquio2020, quando alcançaram os quinto e nonos lugares, respetivamente.