Este é o Eddie, “o Super Bowl do surf”, onde um nadador salvador local bateu alguns dos melhores do mundo - e um português se estreou

Eddie Aikau foi um surfista havaiano e o primeiro nadador salvador da cidade de Honolulu. Durante os anos em que marcou presença nas praias, nenhuma vida se perdeu e mais de 500 foram salvas. Foi um herói local até ao último momento da sua vida. Em 1978, quando tinha 31 anos, fez parte de uma viagem de canoa que iria seguir a antiga rota marítima entre o Havai e o Taiti. A embarcação acabou por virar e Aikau remou na sua prancha para tentar pedir ajuda na ilha mais próxima. A tripulação foi resgatada, mas Eddie nunca mais foi visto.

Para celebrar a vida de Aikau, em 1985 nasceu o evento Eddie Aikau Big Wave Invitational, também conhecido por Eddie, e desde então realizou-se apenas nove vezes. É que só há competição se as ondas forem consistentemente maiores de cerca de 12 metros na Waimea Bay, algo que não acontece todos os dias.

O irmão mais novo de Eddie, Clyde Aikau, ganhou dois anos após a competição inaugural e agora supervisiona o evento que, depois de uma longa espera de sete anos, regressou finalmente ao North Shore de Oahu. Quarenta surfistas, profissionais ou lendas locais, contaram com o apoio de cerca de 60 mil espectadores para enfrentarem ondas que chegaram aos 15 metros.

Porquê é que o fazem? Porque “o Eddie iria”, como se lê nas costas das suas licras.

Este ano foi histórico por vários motivos. Primeiro a nível nacional, uma vez que Nic von Rupp se tornou o primeiro português a garantir um convite para o evento. O surfista de ondas grandes terminou na 22.º posição da tabela. Em segundo porque as mulheres entraram finalmente na competição, seis anos depois de as surfistas terem sido nomeadas como suplentes. E por fim pela vitória de Luke Shepardson, que tal como Aikau dedica a vida a salvar outras vidas.

O surfista e nadador salvador derrotou alguns dos maiores nomes do surf internacional, incluindo o defensor do título de 2016 e bicampeão mundial John John Florence, nos intervalos do trabalho. O patrão deu-lhe autorização para se ausentar sempre que fosse entrar na água, mas quando saia regressava à torre de controlo para vigiar a praia. Quando foi declarado vencedor, recebeu o prémio com a camisola amarela e os calções vermelhos que os nadadores salvadores usam.