Morreu Márcio Freire, pioneiro das ondas gigantes, enquanto surfava na Nazaré

Márcio Freire tinha 47 anos, nacionalidade brasileira e sofreu uma queda enquanto surfava na praia do Norte. A informação, avançada pela Autoridade Marítima Nacional esta quinta-feira, deu conta da morte de um surfista no afamado lugar de peregrinação na Nazaré, onde acorrem homens e mulheres para se fazerem às gigantescas massas de água que por lá entram.

Os Bombeiros Voluntários da Nazaré receberam o alerta às 16h20 e o surfista (cuja identidade não chegou a ser revelada pela autoridade), foi “resgatado para o areal pela mota de água de apoio à atividade”, já que praticava surf de tow-in - quando o surfista, já de pé na prancha, é rebocado com uma corda para entrar na onda. Os nadadores-salvadores verificaram que “a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, iniciando de imediato as manobras de reanimação”, lê-se no comunicado feito pela Autoridade Marítima.

Após várias tentativas de reanimação, contudo, “não foi possível reverter a situação”.