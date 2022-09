Surfista Chris Davidson morto após levar um murro à porta de um pub

O surfista australiano Chris Davidson foi encontrado morte à porta de um pub em Nova Gales do Sul, depois de ter levado um murro. O alegado culpado já foi encontrado pelas autoridades e levado de imediato a tribunal. A polícia local disse ter sido chamada às 11 da noite do último sábado, depois de um homem ter levado um murro na cara, o que o terá feito cair e bater com a cabeça no chão.

Segundo o jornal “The Guardian”, os agentes encontraram Chris Davidson inconsciente no pavimento. O surfista terá sido socorrido de imediato por paramédicos, que o levaram de ambulância para o hospital, onde viria a morrer pouco tempo depois. O alegado homicida, Darren Coleman, de 42 anos, foi detido em casa, no dia seguinte. As autoridades judiciais recusaram-lhe fiança e receberam-no em tribunal ainda no domingo.

Davidson competiu como profissional no circuito mundial de surf entre 2010 e 2011. A Federação Australiana de Surf diz que a modalidade está de luto pelo homem conhecido carinhosamente como “Davo”. “Era um surfista incrivelmente talentoso”, disse o organismo nas redes sociais.

Também os antigos companheiros e adversários, incluindo Kelly Slater, que Davidson bateu em duas competições consecutivas, aos 19 anos, se juntaram nas homenagens ao australiano. Slater considerou-o um dos mais naturalmente talentosos surfistas que alguma vez conheceu: “Perdemos outro soldado ontem. (…) Tive muitas boas batalhas com este tipo”, escreveu Slater no Instagram.

Um dos mais disputados encontros entre os dois surfistas aconteceu precisamente em Portugal, em 2010. Slater acabaria por vencer, deixando Davidson no terceiro lugar, o melhor resultado da carreira. “Acho que surfei bastante bem contra o Kelly, mas quando ele vai e faz um Alley-Oop de 360 graus numa onda insignificante, é difícil responder”, disse o australiano à revista “Tracks” na altura.

Após a notícia da morte trágica de Davidson, o amigo Nathan Hedge, também surfista, lamentou o sucedido: “Ele só queria garantir que vocês também desfrutassem. (…) Era a pessoa mais gentil, carismática e incrível”.