Sporting repete lucro, melhora património, mas há dívida a renegociar e não há prémio para a equipa de Varandas

As receitas foram a máximos, mesmo sem que o clube passasse a fase de grupos da Liga dos Campeões, permitindo à SAD do Sporting manter-se nos lucros e apresentar um património positivo, o que não acontecia desde 2017, ainda na era de Bruno de Carvalho.

Mas não está tudo equilibrado, e o caminho ainda não é fácil. É preciso lidar ainda com os financiadores, bem como negociar com o Novo Banco para impedir que este se torne acionista. As vendas de passes continuam a ter de ser a palavra de ordem. São dados que o relatório e contas anual, divulgado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esta sexta-feira, 8 de setembro, revela.

A vida financeira melhorou (e tem de melhorar mais), mas a desportiva também tem caminho a correr. Aliás, por ter ficado no quarto lugar da liga portuguesa na última temporada, a equipa de Frederico Varandas não tem direito a prémio.