Rúben Amorim: “A seleção não deve ser um prémio nem ajudar jogadores psicologicamente. É um momento chave na carreira de toda a gente”

Presença do SC Braga na Champions

Dar os parabéns ao SC Braga pela presença justa na Liga dos Campeões, pelo campeonato que fizeram e porque, a meu ver, foram superiores aos adversários. A entrada na Liga dos Campeões ajuda o país e é sempre bom ver outras equipas a participar. Claro que olhamos com alguma inveja, porque queríamos participar, não há como esconder isso

Sorteio da Liga Europa

O nosso objetivo seria sempre passar. Temos de nos focar muito no campeonato e, jogo a jogo, ver o que é que os jogos precisam. Teremos de fazer rotações e faremos rotações. Um grupo perigoso, com deslocações difíceis, campos diferentes, mas estamos preparados. É muito bom estar nas competições europeias. Gostaria de estar na Liga dos Campeões, mas para nós é bom, toda a gente vai jogar e sentir-se útil.

Ideia para o duelo em Braga

Queremos ter o domínio do jogo. Sabemos que vamos defrontar uma equipa muito experiente, com jogadores muito experientes, que apenas tem uma derrota no início da época. Se tiver de ser um jogo com muitos golos, que sejam do Sporting. Sabemos, do ano passado, que é importante não sofrer. É importante ter a bola e parar jogadores como o Horta, o Bruma, o Abel Ruiz, o João Moutinho, o Pizzi, muitos jogadores de talento, mas nós estamos preparados.

Integração de Fresneda

Fresneda pode ser opção. Está convocado e está apto para ser mais uma opção

Balanço do mercado

Sempre estive descansado. As coisas aconteceram de forma mais precoce. Vendemos um jogador em janeiro e outro num negócio que já estava planeado há algum tempo. Permitiu-nos encontrar os jogadores que queríamos e tivemos margem para irmos buscar jogadores por um valor diferente do que tínhamos feito no passado. Tinha a garantia que não sairia mais ninguém e foi isso que aconteceu. Fechando, os jogadores estão mais focados. Também tivemos a situação do Mateus Fernandes, que poderia ter ficado, mas, tendo nós tantos médios, foi melhor ir jogar. Também o Tanlongo foi cedido, vários jovens do nosso clube em que acreditamos foram para sítios onde foram jogar.

Opinião de Roberto Martínez sobre Paulinho

Não tenho de concordar ou discordar. É a opinião do nosso selecionador, que olha para o Paulinho como um finalizador e um marcador de golos. Para mim é um excelente sinal, porque mesmo que o Paulinho sempre fosse um avançado que trabalha bem fora da área, ter um selecionador a dizer que ele é um finalizador e jogador de área, eu fico feliz. Muitos jogadores poderiam ter sido convocados, não foram, é continuar a trabalhar, sem stress, são escolhas de um selecionador, que também tem de ter resultados, e às vezes manter jogadores ajuda a criar uma dinâmica de grupo. Acho que alguns jogadores do Sporting já deveriam ter sido chamados há algum tempo, não foram, é seguir em frente

Sporting tem plantel ao nível dos rivais?

O plantel está ao nível dos três rivais, porque o SC Braga já manifestou a intenção de lutar pelo título. Nós temos muita juventude, mas também temos alguns jogadores com experiência. Estou bastante satisfeito pela forma calma como foi feita o mercado: tenho de pagar um jantar ao Hugo Viana pelo mercado que fez



Teme o mercado da Arábia Saudita?

Dar o exemplo do João Palhinha: foi para uma liga com outra visibilidade, o valor dele disparou e esteve quase no Bayern Munique. Há jogadores do Sporting com muita qualidade, mas não me parece que os clubes da Arábia Saudita olhem primeiro para Portugal para irem buscar jogadores neste momento. As cláusulas são elevadas, se calhar para a Arábia não são assim tão elevadas, mas não me parece que os clubes da Arábia Saudita olhem como primeiros objetivos para os jogadores do Sporting. Quando as cláusulas são batidas, os clubes não podem fazer nada.

Convocatória Seleção

A seleção não deve ser para ajudar jogadores que estão em momentos maus nem um prémio para jogadores que estão num momento bom: deve ser o objetivo dos melhores jogadores, que devem ir à seleção. Por vezes, também há um estilo de jogo em que jogadores com grande rendimento não encaixam, tem de haver um estilo de jogo. Os jogadores do Sporting têm de ir se merecerem e se encaixarem na ideia do selecionador. A seleção não deve ser um prémio nem ajudar jogadores psicologicamente: é um momento chave na carreira de toda a gente, toda a gente gosta de ir à seleção. Os jogadores do Sporting não devem ter esse prémio, devem ter essa oportunidade de ir à seleção.

Deu indicação para comprar parte do passe que falta de Catamo?

Não me meto nisso. Essa parte está muito bem entregue ao Hugo Viana. Se calhar é egoísta da minha parte, mas claro que queremos o Catamo na totalidade para amanhã fazer um encaixe. Mas enquanto tivermos 25%, o jogador não sai [risos]. Não me meto, e é sinal que não saem. Quando são jovens da formação e o encaixe é 100% para nós, é difícil rejeitar. Ele [Catamo] dá-nos muito jeito e ainda está a 50% do seu potencial