“Por ser espanhola, foi uma situação complicada para mim”. Brenda Pérez é jogadora do Sporting e diz que conduta de Rubiales é “inaceitável”

Brenda Pérez, jogadora espanhola do Sporting, afirmou esta quinta-feira que o comportamento do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luís Rubiales, na final do Mundial feminino, foi “inapropriado e inaceitável”.

A média leonina abordou o caso do final do Mundial2023, em que Rubiales beijou a futebolista Jenni Hermoso, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão para a meia-final da Supertaça Feminina, que se realiza domingo, pelas 15:00 horas.

“Também por ser espanhola, foi uma situação complicada para mim. Foi bastante inapropriado e inaceitável o que aconteceu. Uma imagem vale mais que mil palavras”, disse sobre o acontecimento de 20 de agosto, quando, no final do jogo que consagrou a seleção feminina espanhola campeã do mundo de futebol, em Sydney, na altura da entrega dos prémios, o presidente da RFEF beijou na boca Jenni Hermoso.

Na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, Brenda Pérez lamentou também o facto de a polémica em torno do caso ter impedido de se falar apenas do mérito que as suas compatriotas tiveram na conquista do inédito título, após vencerem na final a Inglaterra, por 1-0.

“As jogadoras conseguiram ganhar o Mundial e deveria ser esse o foco e deixar um pouco para o lado tudo o resto, deixando a justiça fazer o seu trabalho. Espero que se dê a estas jogadoras o reconhecimento que merecem pelo título e que se faça justiça, afinal esta é uma luta que já vem de trás”, referiu.

Em relação à meia-final que o Sporting vai travar em Vila Nova de Famalicão, a atleta, de 30 anos, está consciente de que o conjunto treinado por Miguel Santos vai ser um obstáculo difícil de transpor.

“Sabemos que o Famalicão nos vai causar dificuldades, afinal trata-se de uma equipa grande. Temos muito respeito por elas e sabemos que o seu treinador vai provocar muita intensidade nas suas jogadoras”, alertou.

Em relação à temporada 2023/24, Brenda Pérez considera que a equipa saiu reforçada com a entrada das novas jogadoras.

“A equipa está muito mais forte, creio que temos agora uma equipa muito competente. Somos ambiciosas e quem chegou acrescenta coisas muito boas. Os estágios que tivemos serviram para unir ainda mais o grupo para que quem chegou se sinta em casa desde o primeiro minuto”, referiu.

A meia-final da Supertaça Feminina entre Famalicão e o Sporting realiza-se domingo, pelas 15h00, no Complexo Desportivo do Famalicão, enquanto a outra meia-final que opõe o Benfica ao Sporting de Braga joga-se no Benfica Campus no sábado, pelas 15h00.