Depois de Porro e Bellerín, mais um espanhol para a ala direita de Amorim: Fresneda é reforço do Sporting

Em janeiro, saiu Pedro Porro e entrou Héctor Bellerín. O vazio deixado pelo agora jogador do Tottenham em Alvalade não foi preenchido pelo seu compatriota, que só esteve meia época em Lisboa. Agora, o Sporting volta a olhar para o outro lado da fronteira para providenciar concorrência a Ricardo Esgaio na ala direita.

Iván Fresneda, lateral de 18 anos, é reforço do Sporting. O clube anunciou que o ainda adolescente assinou até 2028, ficando com uma cláusula de rescisão de €80 milhões.

À página oficial do clube, Fresneda confessou ter pedido conselhos a Pedro Porro sobre o emblema lisboeta. Porro deu “muito boas informações” ao jovem, dizendo que “desfrutou” muito de um “grande clube”, revelou a nova aquisição.

Segundo Fabrizio Romano, o negócio fez-se por um valor fixo de €9 milhões, mais €3 milhões em variáveis. É a terceira contratação para Rúben Amorim neste verão, depois de Viktor Gyökeres e de Morten Hjulmand.

Internacional sub-18 e sub-19 por Espanha, Fresneda esteve, este verão, no Europeu sub-19, realizando quatro partidas no caminho da sua seleção até às meias-finais.

Em 2021/22, estreou-se, ainda com 17 anos, pela equipa principal do Valladolid, tendo, então, feito dois jogos. Na época passada, estabilizou no conjunto presidido por Ronaldo Nazário, com 24 partidas — sem qualquer golo ou assistências — somadas, 18 delas como titular na La Liga.

Será o 17.º espanhol da história do clube de Alvalade. Além dos já citados Pedro Porro e Héctor Bellerín, há destaque para nomes como Diego Capel, que com 143 jogos é o espanhol que mais vezes vestiu a camisola verde e branca. Ainda assim, o canhoto andaluz deverá, em breve, ser batido por Antonio Adán, que leva já 131 encontros pelo Sporting.