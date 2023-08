Rúben Amorim: “Paulinho? Ele e o Gyökeres complementam-se. No futuro poderão jogar os dois”

Casa Pia

“É uma equipa muito bem trabalhada, com um processo que vem já de há algum tempo, com um treinador que conseguiu transmitir não só qualidade mas estabilidade na equipa. Acreditam muito no processo e isso vê-se, por isso é que sofrem tão poucos golos e estão estáveis. Olhando para o jogo com o Farense, percebe-se que é uma equipa que consegue controlar muito bem os momentos, não se sente ansiosa. Temos de controlar bem as transições, no ano passado tivemos problemas nas transições e também no último jogo. Prevejo um jogo difícil mas estamos preparados. Estudámos ao pormenor todos os movimentos”

Morten Hjulmand

“É um jogador que andávamos atrás já há algum tempo. Tem características diferentes dos nossos outros médios, complementa bem todos os outros médios e é mais um para ajudar-nos, numa época que será longa. Em relação às renovações [Pote, Nuno Santos e Inácio], eles estão cá de pedra e cal, gostam de estar cá porque o ambiente é muito bom. Nós também temos tido atenção em dar preferência em renovar contratos dos jogadores que são importantes para nós e o treinador não podia estar mais satisfeito. Agora têm de trabalhar para serem opção”

Hjulmand para combater apatia?

“Deixámos correr um bocadinho o jogo, mas é ver o jogo depois com mais calma. Fica essa ideia depois dos golos do Vizela mas foi o jogo em que tivemos toques dentro da área, o que depois não se notou porque depois se calhar não tivemos a qualidade que devíamos. Estivemos sempre mais perto do golo, mesmo com o Vizela a dividir o jogo nós tivemos mais oportunidades. Sofremos golos que não deveríamos ter sofrido. O Morten não vai ajudar nesse aspeto, é uma situação global da equipa toda. O que nos vai dar é um jogador que gosta de controlar o jogo de uma forma diferente do Morita, do Dani. Vai tornar-nos mais completos em todos os momentos do jogo. Percebemos o aviso e vamos ser melhores agora”

Como está Bragança e Hjulmand está preparado para o onze?

“O Morten fez jogos de treino, estava a treinar, está preparado, foi convocado e pode ser opção. Não vou dizer se vai ser titular. A equipa sentiu falta do Dani na 2.ª parte do jogo, não está apto para este jogo, ainda tem um problema nas costelas, é bastante doloroso”

Pote a reagir às críticas

“O Pote gosta muito de brincar. É não dar muita importância. Eles agora têm contacto direto com os adeptos e isso é uma coisa muito diferente do meu tempo, não tínhamos estas situações. O Pote sabe como as coisas são, para o bom e para o mau. Foi apenas uma brincadeira. Se marcar um golo no próximo jogo tudo ficará bem”

Entusiasmo dos adeptos traz pressão?

“Isto é que deve ser a normalidade do Sporting, foi durante muito tempo a normalidade do Sporting e depois passou por um tempo muito difícil. Toda a gente sabe que houve nos últimos tempos uma divisão dos adeptos e estamos a tentar juntar todos. As vitórias da equipa principal são o maior combustível para a união de um clube. Apesar da época menos conseguida no ano passado, conseguimos olhar para um clube que tem um rumo, também nas modalidades, que está a crescer na formação, na estrutura em si, na academia, etc. Os sportinguistas ao verem um caminho percebem que temos de estar todos juntos. Assobios é normal, é não ligar tanto a isso. Estamos no bom caminho e os adeptos estão com a equipa. O que eu sinto, e senti mesmo depois da época que acabou, é um apoio muito grande dos adeptos, porque eles veem um caminho”

Essugo para emprestar?

“Faremos esse resumo no final do mercado. Todas as hipóteses estão em aberto”

Adán ou Israel?

“O Israel é mais um jogador para ajudar a equipa, se vai jogar no campeonato ou nas taças, vamos fazendo essa leitura jogo a jogo. Podem esperar o máximo empenho do Franco. O que ele mostrou no ano passado é que quando é chamado corresponde e com qualidade, já é um internacional A pelo Uruguai. O António tem sido o nosso guarda-redes, estamos bem servidos na posição”

1.ª jornada difícil para candidatos

“O campeonato vai ser muito difícil e já vimos que o início tem muita importância. Não vi os jogos dos rivais, só soube dos resultados, mas a 1.ª jornada é sempre complicada, há sempre muita ansiedade, até eu senti na minha equipa, o relaxamento pode ter a ver com isso. Prevejo um campeonato muito duro e é importante não perder pontos no início. É o que vamos tentar fazer amanhã”

Paulinho

“Vamos ver quem vai ser titular. Mas usando a sua expressão, é deixar o Paulinho um bocadinho na sombra. Ele e o Gyokeres complementam-se bem, ainda por cima um é pé direito, outro esquerdo, podemos variar, podem jogar juntos. Os dois têm características diferentes. O Paulinho não sendo tão alto é melhor de cabeça, o Viktor joga melhor na profundidade. O Paulinho no apoio e faz um trabalho de pressão diferente do Viktor que é mais de pressionar o homem e o Paulinho entende todos os momentos do jogo. Eu acho que complementam-se bastante bem. Fez um golo à avançado, a cabeça é muito importante, ele estava preparado para fazer um golo à ponta de lança. Entrou bem, decidiu o jogo, é continuar. No futuro poderão jogar os dois”