E numa questão de horas, o Sporting anuncia renovação com Nuno Santos e Pote

Com o campeonato já a decorrer, o Sporting assegura a continuidade de dois dos principais jogadores do plantel. Com poucas horas de diferença, o clube de Alvalade confirmou a renovação de contrato de Nuno Santos e Pedro Gonçalves, ambos até 2027.

Tanto Nuno Santos como Pote estão a entrar na 4.ª temporada no Sporting. Logo na primeira época, o extremo vindo do Rio Ave e o médio ofensivo contratado ao Famalicão foram fundamentais para o título. Nuno Santos, de 28 anos, ficará agora com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros. Acrescem 20 milhões de euros à de Pote - quem quiser levar o jogador de Alvalade terá de pagar €80 milhões.

“Já queria continuar aqui, mas este é mais um motivo de confiança do clube. Vou continuar a dar tudo, vamos tentar conseguir os objetivos do clube e sou mais um para ajudar, agora a caminho da quarta época”, sublinhou Nuno Santos, em declarações aos meios do Sporting. Já Pedro Gonçalves, de 25 anos, frisou o “sentimento de orgulho” em continuar em Alvalade.