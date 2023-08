Rúben Amorim antes do arranque do campeonato: “O Sporting é candidato ao título. Acredito no que a equipa é capaz”

Pré-temporada do Sporting

“Foi uma pré-época como deve ser, bem planeada, tivemos muitos jovens no grupo que se afirmaram e ganharam espaço no plantel. Fomos crescendo e testando várias coisas dentro da nossa forma de jogar. Perdemos alguns jogadores, vendemos o Ugarte, mas a base ficou e isso ajuda-nos a dar um passo em frente. Tivemos alguns bons resultados, não ganhámos o último jogo mas a exibição, quanto a mim, foi boa. Mas isso não vale de nada, no campeonato é que se vê e o objetivo é ganhar ao Vizela e lutar por todos os títulos em Portugal, como é óbvio. O pensamento deve ser no Vizela e depois Casa Pia. Tivemos um reforço, poderemos ter mais um reforço e vejo a equipa muito bem e muito confiante para começar o campeonato”

Saída de Chermiti

“Em relação ao Youssef é um jogador com quem nós contávamos, mas temos de fazer escolhas. Há dinheiro que sai, há dinheiro que entra e fizemos escolhas. E temos de olhar para as características dos nossos dois avançados, mais o Rodrigo. O Youssef era o avançado que nos esticava mais o jogo e o Viktor [Gyokeres] veio com essas características. E estando claramente à frente do Youssef, ele ia ter menos espaço. Tendo esta oportunidade e para a Premier League e de nós fazermos um encaixe… são essas as escolhas que fazemos enquanto clube, claro que queremos ter aqui os jogadores que criamos mas acho que é um bom sinal. Temos de começar a fazer estas vendas para não perdemos os titulares e a base das equipas. Foi uma escolha do clube deixar o Youssef sair para o Everton”

Fatawu e Tanlongo

“Fazem parte de um lote de jogadores que se podem afirmar no clube. Tiveram a sua oportunidade, por isto ou por aquilo não conseguiram afirmar-se e vão rodar em outros clubes ou quem sabe sair. O importante é darmos as condições, as oportunidades. Vamos receber mais um médio centro e o Tanlongo terá as suas oportunidades. O Fatawu teve algumas dificuldades porque apanhou um treinador que é muito estruturado. O Catamo tem as mesmas características e adaptou-se melhor. Não vamos ficar com dois jogadores jovens com as mesmas características. É fazer crescer o Fatawu numa outra realidade”

Reforços que estão e que podem chegar

“Falando já do lateral direito, a nossa escolha tem sido entre jogadores que jogam mais ou menos na mesma posição mas com características diferentes. Só vou falar do Viktor, que é o único reforço que temos. A nossa equipa tem capacidade de jogar de forma mais baixa e um avançado que pode fazer a jogada sozinho em transição, coisa que nós não tínhamos. Somos mais ameaçadores, ficou mais completo. Tivemos um ciclo de três anos e vamos iniciar outro em que queremos ganhar todos os anos. Incorporámos muitos jovens e isso nota-se, há muita fome no treino e isso vai fazer a equipa crescer”

Abordagem diferente no mercado

“O facto do Viktor ter custado tanto e haver outro jogador que pode custar também um valor considerável dá essa imagem. Fomos buscar apenas aqueles jogadores que são jovens o suficiente para entrarem no nosso projeto mas já têm alguma experiência para entrarem, se corresponderem às expectativas, na equipa inicial. E os miúdos terão o seu espaço. Acho que não mudámos de estratégia. Definimos os alvos mais cedo, tivemos boas vendas, o que nos deu uma capacidade diferente de ir ao mercado e não fizemos nada à pressa e acho que isso se notou bastante. Agora é ganhar ao Vizela senão tudo é indiferente”

O Sporting é candidato?

“O Sporting é candidato ao título. O único ano em disse que não éramos candidatos foi num ano muito difícil, toda a gente o sabe. Acredito no que a equipa é capaz e desde o primeiro dia somos candidatos. Esse é o nosso objetivo. Tenho zero expectativas, temos apenas o objetivo. É jogo a jogo, mas somos candidatos desde o primeiro jogo a ganhar o título”

Teme mais vendas?

“Não estou preocupado que me tirem o tapete. Sei que era uma fase diferente, esta não é assim, não estamos no mesmo momento. Tenho a certeza. Já houve outras propostas por jogadores que vocês não sabem e eles não foram vendidos. E propostas muito altas. O nosso mercado de vendas para já está feito, mas isso é com o Viana e com o presidente. Eles disseram-me e eu acredito. Chame-me ingénuo, mas eu acredito que vai ser assim”

Nuno Santos

“Está melhor, mas só vai começar a treinar com a equipa na próxima semana. Foi difícil aguentá-lo [risos]. Na próxima semana estará apto e será opção, sabendo que ficou algum tempo parado”

Arranque em falso no último ano

“Estamos atentos a isso. Fizemos uma pré-época, a meu ver, melhor. Sabemos que o campeonato é muito difícil e que não podemos perder muitos pontos porque as equipas que lutam pelo título não perdem muitos pontos. Não há que pensar nos primeiros quatro jogos, há que pensar no jogo de amanhã. E, acima de tudo, em consistência. Olhando para os jogos, para aquilo que foi, temos de baixar claramente a média de golos sofridos e é o que vamos tentar fazer a partir de amanhã”

Gerir emoções de negociações longas

“O [Hugo] Viana tem muito mérito nisso, a forma como tratou tudo, um jogador que tinha propostas de outros clubes quis vir para cá. O Viana consegue vender muito bem o nosso projeto. Os jogadores neste momento são muito interessados, vêem a equipa e vêem que apesar do 4.º lugar… É difícil às vezes explicar a um jogador que pode ir para a Premier League que vem para o 4.º classificado de Portugal, mas o Viana conseguiu isso por isso estou muito grato. Não perdi muitas noites de sono, perdia mais no ano passado, que estavam a sair muitos jogadores. Tínhamos uma base, sabemos que vai ser um ano complicado, mas acho que vamos estar mais confortáveis. É bom ver a chegada de jogadores em quem nós acreditamos muito”

St. Juste

“Não há muito a explicar do St. Juste, estamos a tentar colocá-lo na melhor forma possível. É um jogador que tem passado por alguns problemas. Perdeu a pré-época, foi operado aos ombros e a partir daí, tendo uma ou outra lesão muscular, complicou tudo. Vamos esperar, estamos a fazer o melhor por ele. Acreditamos muito nele. Não jogando muito, provou que é um jogador quanto a mim de classe mundial”

Pote no meio-campo ou ataque

“Vai variar este ano. Temos mais opções na frente. Há jogos em que precisamos apenas de um médio na construção e precisamos de um jogador a ajudar os da frente. Podemos mudar aqui ou ali a nossa forma de jogar. Estamos a crescer nesse sentido. O Pote não pode contar que vai jogar sempre na frente ou no meio-campo. E não pode contar jogar sempre. Só depende dele. Diria que vai variar as funções de jogo para jogo”