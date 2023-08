A última versão do pré-Sporting na TV: ‘Parece que tenho andado a correr silenciosamente’

O que se viu de novo

No último dos jogos da pré-época, o que é suposto ser mais a sério e sem espinhas da preparação, já nem será normal esperar rasgos de novidade face aos encontros anteriores da preparação se nos fixarmos em coisas coletivas. De facto, ao fim de um mês e mais umas pitadas de trabalho, o Sporting acentuou, sim, dinâmicas antes vistas para darem frescura aos processos. À cabeça, a prioridade em lançar Viktor Gyökeres com passes no espaço e para a corrida em qualquer recuperação de bola, dando uma pressa em ir para a baliza e atacá-la onde antes se via mais uma procura pelo apoio frontal para ir avançando no campo, com Paulinho. Assim se vê o impacto das características de um jogador na forma de uma equipa existir.

Notou-se, também, uma certa dificuldade do Sporting em entrar no meio-campo do Everton por dentro e contornar a marcação individual aos dois médios, Morita e Daniel Bragança. Com Pote discreto à esquerda, muito pressionado nas costas em cada receção, os leões foram tentando encontrar a ligação entre Eduardo Quaresma e Trincão, o central direito e o extremo que baixava para ser o homem a mais nas entre linhas. Funcionou por vezes. Mais profícua foram as incursões de Geny Catamo, extremo driblador de pé trocado (canhoto a ser ala direito) que não se limitou a esperar encostado à linha e ia aparecendo no centro-direita para tentar tabelas e trocas posicionais.

A boa amostra, como suplente, frente ao Villarreal, convenceu Rúben Amorim a experimentar a fórmula ‘ter um lateral de um lado e um extremo do outro’ nas alas. Catamo ainda é permeável aos erros na decisão, a sua queda para quase sempre encarar e tentar o drible é notória, mas também o são os bons pés para cruzar (Gyökeres, aos 35’, quase marcou de cabeça) e aparecem em zonas de remate (aos 13’, servido por uma corrida contra o mundo do sueco, mais uma). Além dos embalos com bola do avançado que tenderão a concentrar atenções e dois adversários nele - é o tipo de dor de cabeça que requer uma cobertura defensiva por perto -, o frenesim de Catamo foi o mais fresco que se viu no Sporting.

A reação pós-perda de bola na metade do campo do Everton frutuosa foi até ao intervalo, com Morita e Bragança a morderem as primeiras reações dos adversários. O limitado Everton de Sean Dyche, equipa que deverá passar mais uma temporada a lutar contra a despromoção face à falta de investimento no plantel, preferiu o cruzamento em 80% das aproximações à área, tentativas que a defensiva do Sporting tratou diligentemente. Os maiores problemas surgiram quando alguém fazia uma curta diagonal, do centro para fora, entre o central e as costas do ala - surgiram hesitações nas abordagens e segundos dados aos adversários para pensar o cruzamento. Os leões sofreram aí.

Os reforços

Fazendo pingar no molhado, a quantidade de vezes que se chamou Viktor Gyökeres à receção de contra-ataques e transições defensivas destacou a influência que o sueco já tem no Sporting. Três iniciativas do avançado com a bola, carregando e insistindo contra defesas, originaram três remates perigosos na primeira parte antes dele próprio ter o seu. Deu nova prova de que será, pelo futebol que tem no seu âmago, uma injeção constante de ataques à profundidade - faltará, nas transições em que a equipa está muito encostada atrás, quem chegue rápido à frente para o acompanhar. Atirando dois que já existiam no Sporting ao caldeirão dos reforços, a genica de Geny Catamo deu o 1-para-1, o rasgo individual e o descaramento na finta que tanto costumam faltar ao Sporting de Rúben Amorim. Aos 67’, nas beiças da área, livro-se de um adversário e rematou uma bola que quase sussurrou algo à barra.

No meio-campo, raramente se viram grandes laivos do pé esquerdo de Daniel Bragança, a sofrer com a pressão da aglomeração do Everton no nervo do relvado, tendo-se destacado mais, sobretudo na primeira parte, nas recuperações de bola naqueles primeiros segundos após a equipa a perder. Mais destacado, com e sem bola, esteve Eduardo Quaresma, a quem parece assentar comodamente o papel de ser o central à direita na linha de três e, por vezes, alargar o posicionamento quando o Sporting quer sair com uma linha de quatro (novidade que se tem visto durante a pré-época). Capaz de tentar passes verticais tensos sem custo e calmo a pisar a bola, na construção, para atrair pressão, o jovem defesa mostrou valias a recuperar metros quando lhe punham bolas nas costas e no desarme em situação de 1-para-1.

A mão que deu o penálti do único golo do jogo, pouco antes do intervalo, foi sua - deslizou na relva para cortar um remate, mas um ressalto no peito levou-a depois ao braço -, mas o central português terá reunido alguns pontos naquela função híbrida que Amorim parece estar a trabalhar (sem St. Juste, ainda lesionado, só competirá com Diomandé pelo lugar). No último quarto de hora, Afonso Moreira entrou para agitar no ataque, à esquerda, e disparou dois pontapés que cheiraram a golo.

Tony McArdle - Everton FC

Como começou

António Adán; Eduardo Quaresma, Ousmane Diomanbé e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Hidemasa Morita, Daniel Bragança e Matheus Reis; Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Viktor Gyökeres.

Como acabou

Franco Israel; Ousmane Diomandé, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Hidemasa Morita, Mateus Fernandes e Afonso Moreira; Marcus Edwards, Pedro Gonçalves e Viktor Gyökeres.

O melhor

A escolha mais óbvia seria Viktor Gyökeres pela pujança de touro que estica os ataques do Sporting até às imediações da área e as movimentações - várias vezes para longe da baliza - que provocam espaços para outrem. Na segunda parte ainda houve mais um exemplo, quando fugiu para a esquerda e tocou um passe em Pedro Gonçalves, para o português passar a bola ao ângulo superior da baliza e a ver bater na junção do poste com a barra. O sueco já é o íman de quase todos os ataques.

A banda sonora

Às vezes escutamos canções que nos arrepiam do bom que nos soam, parece passar-nos um espírito qualquer pela espinha e julgamos ter nos ouvidos a quintessência da música, seja pela melodia, os seus tons ou a letra que achamos ter provindo de um rasgo de inspiração divino. Mas, depois, pesquisamos o autor para auscultarmos o seu método e deparamo-nos com Damon Albarn, um génio do povo britânico que nos diz que foi sacar instrumentais vindos de fábrica de um velho órgão de brincar, da infância

Ou que, na génese da ‘Silent Running’, presente no novo álbum dos Gorillaz, desencantou a letra em papelada que tinha perdida lá em casa quando recebeu um artista que convidara para uma sessão musical e necessitavam de algo de cantável sobre o qual trabalhar. Disse ele que a letra reflete momentos em que damos por nós a pasmar com o belo, a carregar no botão de pausa da mente devido à contemplação, que às vezes ainda é o que a restante equipa do Sporting parece sofrer quando Gyökeres lá sai a correr, ele contra o mundo, a marrar contra defesas adversárias. O sueco, ocasionalmente, ainda é um corredor silencioso em jogadas de ataque.

Stop, 'cause you're killing me

You brought me back and made me feel free

Rowdy waves and your energy

You pulled me fragile from the wreckage

Well, I got so lost here

Machine assisted, I disappear

To a dream, you don't wanna hear

How I got caught up in nowhere again (oh)