O pré-Sporting: tudo o que Gyokeres quer

O que se viu de novo

Essencialmente a ideia de que este Sporting é uma equipa com mais soluções, mais flexível, com outras formas de atacar depois de uma temporada marcada pela previsibilidade, que se repercutiu nos resultados abaixo do esperado. E essa mudança tem um nome: Viktor Gyokeres. O atacante sueco traz potência, presença, luta e tudo isso traz espaços, não só para ele mas também para os colegas, gente como Francisco Trincão, Edwards, Paulinho ou Pote, se jogar na frente, que beneficiam, e muito, do trabalho constante do reforço vindo do Coventry.

Com capacidade finalizadora, mas também como primeiro homem da pressão e até a aparecer nas alas, Gyokeres pode ser o ás para a evolução do jogo de Rúben Amorim, que pareceu absolutamente estagnado na época passada. Mostrou-se a trabalhar bem na cara dos defesas contrários, a arrastar outros, a aparecer na área, a servir colegas.

O sistema, esse, é que parece mais do que assumido: na apresentação frente ao Villarreal, não houve direito a variações, a aventuras em 4-4-2, experimentações com Gonçalo Inácio a meio-campo como, por exemplo, se viu contra o Genk. Ainda assim, as dificuldades do Sporting na transição defensiva, os espaços dados entre os alas e os centrais gritam a necessidade de um médio centro capaz de oferecer coesão na defesa, um perfil de jogador que Amorim não tem, para já, à disposição.

Aí sim esteve o ponto de preocupação neste jogo de apresentação aos sócios: na defesa houve posicionamentos a rever e alguns erros individuais que ofereceram oportunidades flagrantes ao adversário. Salvou Adan, salvou o VAR, salvou a barra. Foram precisos muitos salvamentos para o Sporting terminar com a baliza a zeros e essas bóias não vão surgir sempre. Na última meia-hora do jogo, no entanto, a ameaça do Villarreal parou, com o Sporting a assumir definitivamente a bola.

Os reforços

Depois do que já havia mostrado frente à Real Sociedad, Viktor Gyorkeres voltou a deixar excelentes indicações. Parece capaz de se adaptar a qualquer colega na frente, até a Paulinho, que parece mais liberto com o sueco em campo - marcou o 3-0, com boa emenda a cruzamento de Geny Catamo. Os dois são compatíveis e as soluções no ataque do Sporting, neste momento, são indubitavelmente outras. O sueco tem algo que, por vezes, não é mensurável em números ou estatísticas: peso. Peso com a sua presença e no que ela obriga a defesa contrária a gastar em recursos humanos.

E por falar de Geny Catamo, se se pode considerar reforço, excelente entrada do moçambicano para jogar na ala direita. Bons pormenores técnicos, qualidade a cruzar, agressividade no um para um, a aproveitar a oportunidade para ser mais uma solução para um plantel, ainda assim, curto, e que terá na lateral direita um dos pontos vulneráveis.

Como começou

Adán; Eduardo Quaresma, Sebastian Coates, Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Matheus Reis; Marcus Edwards, Francisco Trincão e Victor Gyokeres

Como acabou

Franco Israel; Neto, Diomande, Gonçalo Inácio; Morita, Daniel Bragança, Geny Catamo Matheus Reis; Pedro Gonçalves, Paulinho e Jovane Cabral

Gualter Fatia

O melhor

É possível que Pote, pelo que deu ao jogo do Sporting tanto na linha média como à frente, tenha de ser considerado o melhor em campo. É ele que, no miolo, percebe o espaço e oferece a bola para Edwards avançar para a jogada individual que culminou com o primeiro golo do Sporting, ainda na 1.ª parte. E aos 71’ finalizou com enorme classe (recebe e finta com o pé direito, remata com o esquerdo, com souplesse) para o 2-0, após uma má reposição de Reina, fruto da pressão leonina. Pedro Gonçalves parece começar a época focado e em grande forma, em qualquer parte do campo.

Naturalmente não dará para não referir o upgrade que o jogo do Sporting recebe com Gyokeres em campo - numa avaliação geral dos últimos jogos, talvez ele fosse o verdadeiro destaque. O sueco acabou exausto, depois de muito correr, de muito lutar por bolas aparentemente perdidas, de dar cabo da cabeça dos defesas do Villarreal. É um jogador completo e, com espaço, será muito difícil de travar, mas na liga portuguesa o Sporting não encontrará muitas equipas como o Villarreal. Curiosidade para perceber o que pode fazer o avançado a frente a equipas a jogar em bloco baixo, com linhas recuadas, algo que será muito comum no campeonato.

A banda sonora

Da Suécia chegam bons avançados e bangers pop inacreditáveis e porque não juntar os dois? Tudo o que Gyorkeres quer é tudo, numa linha de ataque em que o seu perfil e poderio físico, aliado a uma técnica que também não é nada de se deitar fora, marcam definitivamente a diferença neste Sporting 2023/24. O avançado terá desafios na liga portuguesa que ainda lhe são e nos são desconhecidos, mas a primeira impressão é que talvez não tenha sido assim tão caro.