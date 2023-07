Gyökeres estreou-se a marcar pelo Sporting: “É bom que tenham acreditado em mim. Vou sempre dar 100% pela equipa”

O avançado sueco Gyökeres, que se estreou na terça-feira a marcar pelo Sporting, na vitória sobre a Real Sociedad (3-0), manifestou-se satisfeito pelos ‘leões’ terem “acreditado” em si, prometendo “dar tudo” pela equipa da I Liga portuguesa de futebol.

“É bom que tenham acreditado em mim. Vou sempre dar 100%, vou dar tudo pela equipa”, disse o dianteiro, em declarações à Sport TV, após o jogo particular disputado no Estádio Algarve, questionado sobre a verba despendida pelo Sporting (20 milhões de euros) para o contratar ao Coventry, da segunda divisão inglesa.

Gyökeres, que abriu o marcador aos 19 minutos na primeira vez que se mostrou à porta aberta perante os adeptos ‘leoninos’, elogiou o jogo do Sporting frente aos espanhóis.

“Foi um bom jogo, penso que jogámos bem e fizemos bons golos. Foi uma boa exibição da equipa. É sempre bom marcar, seja em particulares ou jogos oficiais”, afirmou, antes de elogiar o bom acolhimento que teve no estágio do Sporting e “os bons dias” passados a trabalhar no Algarve.

Sobre as expectativas para a época 2023/24, Gyökeres frisou que a equipa tem de continuar a preparar-se bem, para depois “começar por ganhar o primeiro jogo e, a partir daí, dar continuidade” aos bons resultados.

O central Luís Neto, subcapitão do Sporting, também falou aos jornalistas na zona mista após a partida, elogiando o avançado sueco.

“É mais um jogador que veio para ajudar. É muito forte fisicamente e tem grandes números nos últimos dois anos. Toda a gente aqui consegue comunicar muito bem com ele e ele também está a assimilar as ideias do ‘mister’ [Rúben Amorim]. Encaixa bem no nosso plantel e agora também temos de fazer a nossa parte e ajudar a pôr o potencial dele ao dispor da nossa equipa para que possa fazer muitos golos e assistências e tenhamos bons resultados”, destacou o internacional português sobre o reforço ‘verde e branco’.

Para Luís Neto, o Sporting está “preparado para ganhar qualquer jogo” na Liga portuguesa, depois de ter acabado “muito bem” a edição 2022/23 do campeonato.

“Um Sporting forte, muito coeso, unido. O que mais nos importa no dia de hoje é ganharmos ao Vizela [adversário na primeira jornada da Liga]. Foi um pouco o que nos aconteceu no ano passado, termos começado com o pé esquerdo. À quarta jornada, já tínhamos alguns pontos perdidos e que depois pesaram muito durante a época e o nosso foco é começar bem”, apontou.

O Sporting leva quatro triunfos e dois empates nesta pré-temporada, voltando a jogar no domingo, na apresentação aos adeptos, para o Troféu Cinco Violinos, frente aos espanhóis do Villarreal (20:00).