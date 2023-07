O primeiro Sporting na TV: 'Cambia o modo de pensar, cambia tudo neste mundo'

O que se viu de novo

Muita coisa. O 3-4-3 predilecto de Rúben Amorim sofreu várias transformações e esta primeira exibição pública contra o Genk, com milhares de testemunhas, deixou algumas indicações do novo argumentário do treinador. Gonçalo Inácio é a peça mais exuberante do novo puzzle. Quando o Sporting tinha a bola, o canhoto intrometeu-se no meio-campo, juntando-se a Pedro Gonçalves e Hidemasa Morita. Sem bola, juntou-se a Sebastián Coates, empurrando Matheus Reis e o regressado Eduardo Quaresma para perto do cal. Ou seja, Amorim pediu um bloco defensivo em 4-4-2, com o bom do Francisco Trincão a morder à frente com Youssef Chermiti.

De resto, deram-se as dinâmicas já habituais, com o avançado a ser aqui e ali solicitado no espaço, o que será como algodão doce para o novo 9 nórdico que chegou do Coventry City. Com Afonso Moreira (uau, olá) e Marcus Edwards (discreto, discreto) a fazerem os corredores, ambos com o pé trocado, regista-se mais uma abanadela na ideologia de Amorim, que esta noite preferiu pensar realmente em desequilíbrios e associações chegadas de fora para dentro. Quem sabe estará já a planear como vai furar defesas recuadas no nosso campeonato.

O Sporting, que sofreu muitíssimo com o vaivém das pernas mais amadurecidas dos belgas, chegou cedo ao golo, por Francisco Trincão, depois de Morita lançar Chermiti. Pouco depois, uma saída de bola defeituosa entre Matheus Reis e Franco Israel, competente em quase todo o jogo, ofereceu o empate a Alieu Fadera. Os leões, demasiado permeáveis atrás, só tinham quatro jogadores no banco, o que prometia uma valente tareia para quase todos os futebolistas em campo com a camisola verde e branca. Daniel Bragança regressou, deixando a suspirar os que gostam daquele toque de bola, e também Jovane Cabral se mostrou, entrando pelo lesionado Quaresma.

Convém não levar a peito estas inovações todas, pois testes são testes, mas não deixa de ser interessante sentir que o treinador quer dar outras camadas e uma renovada densidade ao jogo da sua equipa. Em tempos, antes de um Sporting-City para a Liga dos Campeões, admitiu que Pep Guardiola estava noutro campeonato. Esta noite, fazendo de Inácio um John Stones, demonstrou que está aberto a aprender com os melhores.

Os reforços

Afonso Moreira foi a maravilha da noite. O rapazito de 18 anos, que apareceu há alguns anos nos Cracks Lamego, é extremo, mas aceitou com humildade o desafio de ser ala, sacrificando-se aqui e ali defensivamente, mas mostrando que a bola estará sempre feliz perto das suas botas. O cansaço ainda mina algumas decisões, mas o talento está lá. E, se compararmos com Edwards, foi mesmo o futebolista, a par de Trincão, que mais desequilibrou no relvado. Resta saber se será o concorrente de Nuno Santos na posição ou se o clube prevê contratar alguém com peso para ali.

Se considerarmos Eduardo Quaresma um reforço, é justo dizer que está ali uma opção para a defesa leonina. O jovem fez de central pelo lado direito, assumindo-se como lateral quando a equipa ficava arrumada no 4-4-2. Com bola não compromete e viu-se, uma ou outra vez, subidas como se tratasse de um lateral. Amorim parece estar realmente a dar-lhe uma oportunidade. A concorrência, com Ousmane Diomande e Jeremiah St. Juste, é brutal.

Como começou: Franco Israel, Matheus Reis, Sebastián Coates, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Marcus Edwards, Francisco Trincão, Afonso Moreira, Youssef Chermiti

Como acabou: Franco Israel, Matheus Reis, Sebastián Coates Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves, Jovene Cabral, Marcus Edwards, Francisco Trincão, Afonso Moreira, Youssef Chermiti

O melhor

O semblante do 17 é sempre de alguém que se importa. Francisco Trincão, um canhoto que parece destinado a fazer coisas especiais, surgiu mais participativo. Não só ficou ali perto do avançado, como surgiu na direita, em trocas posicionais com Edwards, aproximando-se também dos médios no miolo, dando sempre opção de passe. Driblou. Desequilibrou. Rematou. Tentou melhorar o jogo da equipa. Foi solidário. Suou. Marcou um golo, desperdiçou outros. Mas assumiu. E prometeu algo. Talvez esteja a meter giz como quem promete uma grande temporada.

A banda sonora

As mudanças e os novos projetos de Rúben Amorim fizeram tilintar no cérebro deste que vos escreve, quase como se fosse um fogo de artíficio indesejado, a canção da mítica Mercedes Sosa, lançada em 1984, provavelmente quando o treinador do Sporting estava na barriga da sua mãe.

A senhora de San Miguel de Tucumán, na Argentina, cantava versos como “cambia el rumo el caminante, aunque este lo cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no extraño; caaaaambia, todo cambia, caaaaaaambia, todo cambia”. Ou seja, tudo muda na nossa vida. Até o tão acusado de teimosia treinador, qual caminhante arrojado, muda. Se haverá dano ou não, cá estaremos para ver. Mas que tudo isto é refrescante, é sim senhor.

