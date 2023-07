E todos os tackles Ugarte levou: o que vai perder o Sporting ao vender o ladrão uruguaio

Ser meiocampista e ter jogado contra o Sporting, esta época, equivaleu a ter de lidar com uma certa chaga, espécie de pica-miolos futebolístico, quase um incómodo omnipresente para quem recebesse um passe de costas viradas à baliza ou corresse com a bola apressado em embalar um contra-ataque. Não exclusivo a essas situações, aí os leões usufruíram da presença em campo da personificação de um canídeo a salivar por tais momentos, urgente a pressionar qualquer adversário que fosse de modo a aplicar-lhe o que tem de melhor.

Tornou-se comum ver Manuel Ugarte a morder qualquer receção de bola de um adversário, a ler as intenções de passe de outrem, a recuperar a posição em fases de transição defensiva e a fazer tudo de forma ‘agressiva’, na boa agressividade pretendida em futebolistas que partilham da sua posição. Sendo mais o 6 do meio-campo a dois do Sporting de Rúben Amorim, o uruguaio foi um pisteiro constantemente em busca de roubar bolas e, pelas características que tem, assumiu-se como o jogador mais influente na forma como a equipa escolhia defender, a cada partida.

Esse era o papel que Ugarte estava mais do que perfilado para assumir na sanduíche entre defesas e atacantes, o próximo na linha de sucessão, exemplo de atempado acautelamento de um clube para ter a solução antes de se deparar com o problema. Arrastando os pés no seu estilo de corrida rolante, sem levantar muito no alto os calcanhares e a parecer que as chuteiras lhe pesam, o uruguaio de cara séria recuperou 241 bolas esta época pelas contas da Driblab. Mais do que a soma das suas ladroagens em campo, os lugares onde executou os roubos e as situações em que o fez importam para o desenho da sua relevância na equipa: Ugarte reaviu 67 dessas bolas até cinco segundos após a equipa perder a posse, 38 delas na metade do campo dos adversários.

Natural é que haja tal fatia de recuperações mais perto da baliza dos outros - excepto na Liga dos Campeões, o Sporting tem a maioria da posse nos restantes jogos, quis e conseguiu assumir a batuta. Contando mais tempo no meio-campo contrário, a capacidade de Manuel Ugarte em reagir às perdas de bola, pressionando rápido mal a equipa se vê sem ela, é ouro para qualquer treinador. “Gosto sempre de jogar bem à bola e de marcar os adversários. A questão defensiva é sempre muito importante”, dizia o uruguaio, em julho do ano passado, e com a pré-época a findar, parco em palavras para a tamanha influência que exerceu na maneira como a equipa atacava.

Driblab

Porque ser capaz de se armar em ladrão lá à frente, longe da sua baliza e perto da contrária, no momento em que os jogadores adversários se prestam a tentar fazer algo com a bola recém-recuperada, é quando mais se pode apanhar a outra equipa em contrapé, virando o feitiço contra o quem se apronta para enfeitiçar. Com Ugarte em campo, o Sporting gozou de maior capacidade para roubar nessas condições.

Fixar a lupa nos tackles, inglesado termo usado quando um jogador mete o pé ou a perna para tirar a bola a alguém, ajuda a ilustrá-lo. Dos 118 bem-sucedidos feitos pelo médio uruguaio (em que a equipa recuperou a posse ou cortou uma jogada do adversário) ao longo da temporada, 34 aconteceram dentro do meio-campo alheio, segundo a Driblab. Pelo tipo de jogador que é e as aptidões físicas que ostenta - rápido a mexer-se, ágil a reagir às ações de quem tem a bola, sem receio de ir ao choque (ganhou 60,8% dos duelos que disputou na I Liga) - não surpreende que Manuel Ugarte tenha sido quem mais tackles fez esta época, em média e por jogo (3,9) no campeonato português. O dado vem da calculadora do WhoScored, site que usa números da Opta, uma das maiores empresas de contabilização e análise de dados no futebol.

Para esta pegada numérica e todas as outras, a restante parte da explicação será sempre a forma como joga a equipa na qual o jogador está - e, no sistema do Sporting, o médio mais próximo da última linha dos leões, o tal ‘6’, é quem deve assumir mais funções defensivas. Em 2021/22, também João Palhinha fora o futebolista que mais tackles efetuava por jogo (3, em média) na equipa. Ter ambos presentes é outra via para evidenciar como os caminhos que um treinador trilha para a equipa moldam o que os jogadores podem dar.

Na temporada anterior gabou-se, por várias vezes, a melhorada capacidade de Palhinha no passe pelo ar e à distância porque essa versão de Sporting tinha como um dos seus padrões de jogo atrair adversários de um lado do campo, fixar-lhes a atenção para, depois, virar rapidamente a bola para o outro lado do campo. E de preferência rumo a Pedro Porro, o mais perigoso dos alas que também voou para Inglaterra. Quando o Natal trouxe Ugarte no sapatinho, vindo do Famalicão, a capacidade do uruguaio no passe longo até era outra que Palhinha não dispunha - acelera mais a bola, cortando-a com o peito do pé mais tensa e sem a elevar tanto no ar.

Soccrates Images

Mas, em 2022/23 e como Rúben Amorim explicou em algumas conferências de imprensa, o Sporting fez mais por ter jogo interior, envolver os extremos a receberem passes pelo centro e juntar mais gente por dentro, perto da bola: e apesar de ter acumulado mais do dobro dos minutos, Ugarte completou bem mais passes longos na época passada (3.83 por jogo, em 1.246 minutos) do que nesta (2.51 em 2.509 minutos). Arriscar no passe vertical, rasteiro e pelo meio do campo, do tipo que tira adversários da jogada por ultrapassar linhas de pressão, não é algo que sobressaia no uruguaio.

Se é pelas circunstâncias da equipa (ter os pés de Morita ao lado e os de centrais como St. Juste ou Diomande atrás, ambos pródigos em ligar esses passes, não lhe deposita tanta responsabilidade nessa estirpe de construção de jogadas) ou por ser algo que ainda precisará de limar no seu jogo, entrar no Paris Saint-Germain para onde é badalado que irá não colocará Ugarte propriamente num contexto para trabalhar essa aptidão: partilhar meio-campo com Vitinha ou Marco Verratti, ambos tipos com cérebro nas chuteiras que assumem o volante das jogadas através do passe, tão pouco obrigará o uruguaio a ter esse tipo de protagonismo. Pelo contrário, o PSG estará prestes a gastar €60 milhões para estimar as valias sem bola do ainda jogador do Sporting.

Os franceses quererão adotar a pegada que o señor tackle uruguaio cravou no Sporting, notória nos parâmetros medidos pela Driblab em que os leões melhoraram quando o tiveram no relvado: além de a equipa permitir menos remates à baliza e passes à equipa adversária até haver uma ação defensiva (corte, interceção ou desarme), com a presença de Ugarte os leões também tiveram, em média, maior posse de bola e eficácia de passe. Os números dizem o que a catrefada de evidências vistas em campo gritam: que ficar sem o uruguaio será perder o motor de roubos, pressão e reação à perda de bola que sustentava a equipa.