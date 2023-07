A despedida anunciada está consumada: PSG contrata Manuel Ugarte ao Sporting por €60 milhões

Manuel Ugarte já se despedira do Sporting, quer em declarações ainda ao serviço da seleção do Uruguai, quer falando com a imprensa nacional, antes de embarcar para a nova etapa da sua carreira. Mas só agora está tudo confirmado: o PSG comunicou a transferência do médio uruguaio, que chega a Paris vindo dos leões e assina contrato válido até 2028.

À CMVM, o Sporting comunicou ter recebido o “montante fixo de €60 milhões”, correspondente à cláusula de rescisão, sendo ainda o “valor correspondente ao mecanismo de solidariedade integralmente suportado pelo Paris Saint-Germain em acréscimo ao preço da transferência”, garantem os leões. Há, ainda, €4,6 milhões de “encargos com os serviços de intermediação” no negócio.

É o terceiro clube do sul-americano na Europa, depois de Famalicão, ao qual chegou em 2020/21, e Sporting. No PSG, Ugarte vestirá a camisola número 4.

Num vídeo publicado pelos leões nas redes sociais, o jogador, de 22 anos, despede-se do Sporting, agradecendo pelo “carinho” que diz ter recebido, e destacando o “ambiente em Alvalade”, sempre “muito bom”, onde esteve “muito confortável e feliz”. “Estou muito contente porque é uma etapa nova, mas um pouco triste, porque vou ter muitas saudades. Vou torcer sempre pelo Sporting, mando-vos um grande abraço”, expressou o novo reforço dos parisienses, que apresentaram recentemente Luis Enrique como treinador e têm os portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha no plantel.

O Sporting comprou Manuel Ugarte ao Famalicão no final do mercado de transferências de 2021. Recentemente, os verde e brancos anunciaram a aquisição de mais 10% do passe do uruguaio, que no total custou €12,5 milhões aos leões - 20% do valor da transferência para o PSG vai assim para o clube minhoto.

O centrocampista chegou, inicialmente, para ser a sombra de João Palhinha, então titular indiscutível na equipa de Rúben Amorim. Pouco a pouco, foi ganhando importância, assumindo com naturalidade a sucessão do internacional português quando este foi para o Fulham, destacando-se como um especialista no roubo de bolas.

No total, Manuel Ugarte fez 85 jogos pelo Sporting, marcando um golo e ganhando uma Taça da Liga. Na época passada, atuou em 47 dos 53 encontros da equipa de Rúben Amorim