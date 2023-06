Frederico Varandas assume que época do Sporting “não correu bem” e que o “objetivo é sempre ficar nos dois primeiros lugares”

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, reconheceu esta quinta-feira que a época de futebol 2022/23 “não correu bem” e assumiu que a equipa tem de ser “mais eficaz” na próxima época.

“É uma época que, do ponto de vista desportivo, não correu bem. Tínhamos expectativas de estar nos dois primeiros lugares, mas este ano não o conseguimos”, assumiu Frederico Varandas, em entrevista à Sporting TV.

Numa análise à prestação da equipa orientada por Rúben Amorim, que terminou a I Liga em quarto lugar, atrás do campeão Benfica, do FC Porto e do Sporting de Braga, o líder dos 'leões' destacou ainda que não houve “falta de qualidade”, mas sim de “eficácia”.

“[Foi] uma equipa que não conseguiu materializar a qualidade de jogo, que foi muito boa. Este foi o ano [entre os últimos três] que a equipa rematou mais, teve mais posse de bola, mais cantos, mais ações na área adversária, mas isso não se materializou. Não fomos eficazes e isso pagou-se muito caro”, assumiu.

Por isso, questionado diretamente sobre o que terá de “mudar” na próxima época, Varandas voltou a insistir que os ‘verde e brancos’ têm de ser “mais eficazes” e aproveitou para destacar que “não há ninguém melhor” do que o treinador Rúben Amorim para alcançar esse objetivo.

“É o homem certo para continuar à frente do nosso grupo. Não estávamos habituados a ter um treinador há quatro anos no Sporting e a dizer que está feliz no clube. É verdade que tem tido interesse de vários grandes clubes europeus, mas está muito bem onde está e estamos muito felizes de o ter”, revelou o presidente do Sporting.

Sobre outros temas na ‘ordem do dia’ do Sporting e do futebol português, Frederico Varandas assumiu estar “muito contente” com a proposta da Federação Portuguesa de Futebol para separar a arbitragem numa estrutura independente e lembrou que “tem de haver coragem para o fazer”.

Quanto aos aumentos salariais da administração da SAD, num ano em que, como o próprio assumiu, o Sporting não alcançou os objetivos, o presidente disse que respeita e entende “todas as críticas”, mas insistiu que a sociedade tem de seguir “as melhores práticas”.

“Eu não quero saber se o presidente é o Frederico Varandas, o A, o B ou o C. O Sporting clube é detentor da maioria da SAD e é obrigação dessa SAD ter as melhores práticas de mercado. Isso é o que exijo enquanto presidente”, defendeu.

Ugarte e reforços

O presidente do Sporting disse ainda que a venda de Manuel Ugarte para o Paris Saint-Germain não está fechada, mas assumiu que a transferência do futebolista vai evitar a venda de mais jogadores “nucleares” neste mercado de transferências.

“O Manuel Ugarte é jogador do Sporting. Tem 95% de hipóteses de sair para um de dois grandes clubes europeus. Ainda não está ‘preto no branco’ com o Paris Saint-Germain e há outro clube disposto a pagar estes valores, portanto tem uma grande probabilidade de sair”, frisou Frederico Varandas, em entrevista ao canal de TV dos ‘leões’.

Nesse sentido, o líder do clube de Alvalade admitiu que o Sporting continua a ter de vender jogadores todas as épocas para manter as contas equilibradas, mas apontou para o “crescimento sustentado do clube”, que lhe permite não ter de “destruir a equipa toda” por ter falhado a qualificação para a Liga dos Campeões.

“Se tivermos de fazer essa venda do Ugarte, que está 95% fechada, não vamos vender mais ninguém. Não vamos vender mais nenhum jogador nuclear até 31 de agosto. A partir de agora, o Sporting não negoceia. É bater a cláusula de rescisão e, se isso acontecer, temos de ir ao mercado”, assumiu Varandas à Sporting TV.

No entanto, o dirigente máximo dos ‘verde e brancos’ reconheceu que o negócio só vai ser fechado “depois de 1 de julho”, pois isso é do “interesse” do clube “por uma questão de resultados [financeiros] para 2023/24”.

Ainda sobre a situação do uruguaio, confirmou que o Sporting comprou “mais 10%” do jogador ao Famalicão “antes de o vender”, para, mais à frente na entrevista, confirmar que os ‘leões’ vão “conseguir recuperar cerca de 40% do passe” de Pedro Gonçalves que ainda estão na posse dos minhotos.

Sobre a constituição do plantel para a próxima época, Varandas confirmou que o espanhol Hector Bellerín não fica por “decisão da equipa técnica e da direção”, que “Trincão é jogador do Sporting”, que pagou “mais sete milhões de euros” ao FC Barcelona e ficou “com 50% do passe” do avançado.

Questionado sobre os principais setores da equipa a reforçar, o presidente assumiu que o avançado Viktor Gyökeres “é um dos jogadores referenciados” e que serão contratados “um avançado, seguramente”, além de “mais algumas entradas cirúrgicas”.

Assumiu também que o Sporting tem capacidade para gastar os 20 milhões de euros que têm sido noticiados como valor exigido pelos ingleses do Coventry para ‘libertar’ o sueco.

“Não estou a dizer que o façamos, estou a dizer que temos capacidade”, vincou Frederico Varandas, que confirmou ainda a renovação do central Neto por mais uma época.