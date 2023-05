Rúben Amorim: “Não foi falta de esforço, foi falta de capacidade de sermos mais competitivos. Para o ano estaremos mais preparados”

reta final

“É aquele sinal que temos vindo a falar na última série, mesmo com alguns contratempos continuamos a jogar o nosso futebol, a ter calma e conseguimos dar a volta ao resultado. Foi um jogo em que tivemos de jogar no meio-campo adversário, às vezes no meio do meio-campo adversário, tivemos algumas dificuldades para criar oportunidades porque é muito difícil com 11 jogadores à volta da área. Acertámos a marcação ao avançado e ele começou a ficar muito cansado. Foi um jogo bem conseguido da equipa. Fechámos a época numa sequência boa, não perfeita, devia ter sido melhor, não foi o suficiente para contrariar o que foi feito no início do campeonato.”

Adeptos e responsabilidade

“Há coisas que esta equipa, apesar do talento que tem e da época que fez, que tem de ganhar: é aquela sensação, seja um treino ou jogo-treino, de querer ganhar, faltou-nos isso, essa fome, falámos nisso no início. Melhorámos no fim. Os adeptos estiveram sempre connosco. Notou-se a ansiedade deles ao perceberem que a época não estava a correr bem, mas hoje foi a prova que estão com a equipa. Acho que eles veem um processo, isso ajuda muito, não veem ninguém perdido. Há momentos maus, já pedimos desculpa aos adeptos pela época. Volto a dizer: não foi falta de esforço, foi falta de capacidade de sermos mais competitivos. Para o ano estaremos mais preparados.”

Dário Essugo

“É importante terem tempo para crescer. Fizemos esse trabalho há dois anos, mas a pressão e a expectativa era completamente diferentes. Nessa altura não esperavam nada de nós e neste momento os miúdos que entrarem têm de ganhar os jogos todos. Treinador e estrutura têm noção disso. Em vez de estarmos a ir atrás de muitos jogadores, para tentar compensar alguma coisa, queremos continuar o nosso projeto. Os jovens têm de trabalhar muito para estarem mais preparados, mas cabe aos jogadores mais experientes – Nuno Santos, Seba, etc – darem mais estabilidade para o Dário não sentir o jogo. É um jogador com muito talento, muita capacidade física, o que ele precisa de sentir é que é claramente um jogador de equipa A, que este ano andou a saltar na equipa B. Vai estabilizar na equipa A. Quando a cabeça estabilizar tudo vai aparecer.”

Férias

“É impossível descansar, queremos as coisas muito rápido, vivemos num país onde todos os clubes têm de vender e isso cria alguma ansiedade. Estou confiante e acredito muito no trabalho de toda a gente aqui. Vou descansar para aí dois dias, é mesmo assim a nossa vida, é um vício, estarei a trabalhar daqui a dois dias.”

Decisão do campeonato

“O campeonato fechou. O nosso trabalho está feito. Enquanto os outros estiverem a jogar, estarei a preparar o nosso futuro. O que eles estão a viver é o que nós queremos viver. Vou desligar a televisão e focar no que temos de fazer.”