Rúben Amorim: “É difícil manter jogadores como o Ugarte. Falhámos a Liga dos Campeões, o que torna tudo mais difícil”

Sporting já sem objetivos

“O campeonato ainda não acabou. Claro que a nossa classificação está fechada, mas temos de vencer o jogo, vimos de uma série em que não perdemos há muito tempo. Deveríamos ter vencido o último jogo, quanto a mim. Temos coisas para trabalhar. O Dário [Essugo] vai ser titular e há certas nuances que vamos tentar melhorar. O Vizela joga de forma parecida ao Benfica, pressiona em 4-4-2, poderá alterar para uma linha de cinco como fez cá. Queremos aproveitar cada minuto para melhorar a equipa numa época em que os objetivos foram falhados. Crescemos, os treinadores cresceram, os jogadores viram que é difícil jogar no Sporting”

Confirma que chegou proposta do PSG por Ugarte?

“Não posso confirmar nada, essa parte ultrapassa-me. Obviamente que é difícil manter jogadores como o Ugarte, que tem vários clubes atrás, sabendo que nosso projeto passa por vender e que falhámos a Liga dos Campeões, o que torna tudo mais difícil. Estamos preparados para qualquer cenário”

Posições a reforçar para a próxima temporada

“Não o posso dizer, porque ainda não acabou, temos um jogo para fazer e sei que isso mexe com os jogadores”

Guarda-redes

“O Franco [Israel] deu uma grande resposta e vai voltar a ser titular. A luta sempre foi do zero, entendemos durante a época que o Adán era a melhor solução, mas sabíamos que o Franco dava toda a confiança. Não só o Adán, mas toda a gente no Sporting, vai começar a próxima temporada do zero”

Necessidade de vendas

“Às vezes meto-me em assuntos que não são meus, vou deixar isso para a direção, terão de perguntar às pessoas da direção. Mesmo indo à Liga dos Campeões, como provámos nestes dois anos, tivemos de vender. O Ugarte é um dos jogadores mais cobiçados”

Mudanças no plantel

“Não está planeado haver uma razia. Na minha cabeça fomos fazendo um plano. O importante é não cometermos os erros do passado, vamos tentar fazer as coisas com mais tempo”

Decisão do título

"Que merece ser campeão? Quem for campeão. Quem não mereceu ser campeão foi o Sporting. O SC Braga fez por isso, o Benfica fez por isso, o FC Porto fez por isso. Nós demos o máximo, não foi falta de esforço, foi falta de qualidade!

Posição mais frágil para o ano devido à má época?

“Nas conversas que tive com o presidente e o Hugo Viana, a primeira coisa que disse é que punha o lugar à disposição devido à falha dos objetivos, isso foi muito claro. Eu sei disso, mas se calhar é a única maneira de eu sair do Sporting, porque quando está tudo bem eu nunca quero sair. Sinto o apoio de toda a gente, mas já vejo futebol há algum tempo e sei bem como são as coisas”

Escolhas para o onze

“Vamos dar mais minutos ao Dário [Essugo]. Como a equipa B estava a lutar pela manutenção e nós não estávamos num momento confortável, atrasámo-nos um bocadinho nos minutos que queríamos dar ao Dário. Vai jogar o Israel, Esgaio, Inácio, Coates, Matheus Reis, Nuno Santos, Essugo, Morita, Pote, Trincão e Paulinho. Esse é o onze"

O que correu mal na época

“Foi um conjunto de coisas. A forma como o defeso acabou, pelo impacto na equipa, foi um grande erro e causou bastante dano na equipa, até na relação entre todos, já o assumi. Depois demorámos algum tempo a acertar a harmonia e isso sente-se nos jogadores. Em certos momentos, não tivemos sorte, tal como, quando fomos campeões, eu fui o primeiro a falar da sorte. Fomos bastante inconsistente, não houve só uma razão, houve um conjunto de razões. Houve muitos arrependimentos: talvez o primeiro, porque sou responsável, é que, aquando da saída do Matheus, eu demorei muito tempo a centrar-me outra vez no essencial e andei umas semanas um bocadinho frustrado. Naquele momento, foi difícil para mim lidar com aquele momento”