Rúben Amorim: “Não temos nada a ganhar neste jogo e é um jogo difícil para os jogadores do Sporting. Mas fomos nós que fizemos esta cama”

A semana e dérbi

“A semana foi boa e longa, pudemos treinar coisas que queremos ver no futuro. Fizemos uma folga a meio da semana, como é normal, sempre foi. Voltámos e o foco foi muito o Benfica. Preparámos bem, a semana longa permite aos jogadores lutarem por um lugar e vamos apresentar um onze para vencer o jogo”

Franco Israel e ataque

“Tudo é possível, não vou estar a abrir o livro, temos de ter em atenção as características do adversário e tentar levar o jogo para onde queremos. Em relação ao Franco claro que está preparado, desde que o Adán levou o vermelho que está claro na minha cabeça que é o Franco que vai jogar. Tem evoluído muito e é o guarda-redes mais preparado, confiança total no Franco”

Qual foi o dérbi que mais o marcou?

“Todos são marcantes. O que me marcou mais, talvez o primeiro enquanto miúdo, quando jogava no Benfica. O primeiro dérbi que tivemos aqui em Alvalade, em que ganhámos com um golo do Matheus Nunes, foi um passo muito importante, fizemos 9 pontos à frente do Benfica, penso eu. Foi um momento muito importante na nossa época, penso que o Sporting não vencia há sete anos em Alvalade, penso que foi o mais marcante”

Polémica com folga a meio da semana

“Está explicada. Há que ter noção do momento em que estamos. Tudo pode ser usado como um problema e os jogadores têm de ter noção disso e o treinador também. Eu ou penso pela minha cabeça ou pelo que as pessoas pensam. Desde que aqui estou que, em semanas longas, nós fazemos uma quebra. Foi sempre o que fizemos. Já tenho alguns anos disto e sei que pode ter alguns problemas, mas penso como é que vou ajudar os meus jogadores? Vou fazer diferente esta semana? Ou faço tudo aquilo que faço, seja 1.º, 2.º, 3.º ou 4.º? A explicação está aí. Temos de descansar, até para a cabeça dos jogadores. Se vai dar mais pressão, cá estarei eu para assumir responsabilidades. É importante para mim que os jogadores percebam que nós não mudamos consoante os resultados e classificações. Exigimos o máximo e depois cada um faz a vida à sua maneira. Respeitar os regulamentos, isso é o mais importante e ninguém vai não cumprir horários. Na folga fazem o que entenderem e depois no regresso trabalhamos bem”

Benfica favorito

“Não considero o Benfica favorito. O que considero é que nós não temos nada a ganhar neste jogo. É sempre difícil porque não estamos a lutar pelo campeonato. Mesmo que não consiga vencer em Alvalade, é sempre um jogo mais fácil para o Benfica. A preparação foi igual, para mim é indiferente quem vai ser campeões. O meu pensamento é que fizemos muita coisa errada com o Marítimo. Nós temos um plano para seguir em frente e tornar esta equipa melhor. O resto só nos vai atrapalhar. É um jogo difícil para os jogadores do Sporting, mas fomos nós que fizemos esta cama, é nossa responsabilidade. Estamos nesta situação por culpa nossa”

Champions

“Até ser matematicamente impossível temos de acreditar e acima de tudo temos de ganhar o nosso jogo. Temos equipa para vencer o Benfica, já provámos que podemos bater qualquer adversário, jogamos no nosso estádio”

Prenda para os adeptos?

“Percebo a ideia mas não concordo. Nada vai mudar o que nós fizemos, nada vai mudar a classificação, a inconsistência que tivemos. O presente é ganhar o jogo, preparar a época e na próxima época estarmos de acordo com a grandeza do clube”

Benfica

“Espero um Benfica que quer ser campeão, mas eles jogam sempre da mesma maneira. Vão atacar, são pressionantes. E nós temos de ter a capacidade de ter bola. Na Luz tivemos 30 minutos muito bons, no resto o Benfica teve mais posse e esteve por cima. Quero pegar nesses 30 minutos e passar para 90, foi o que eu disse aos meus jogadores, porque acho que temos outra capacidade, posicionamentos que vão ajudar a equipa a melhorar e portanto não me interessa como o Benfica vai entrar, mais como nós vamos entrar”

Adán vai ser convocado?

“Se for despenalizado, no máximo vai para o banco, quem vai jogar é o Franco Israel”