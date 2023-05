Sporting SAD aprova aumentos para Frederico Varandas e todos os membros dos órgãos sociais

A Sporting SAD anunciou ter aumentado o vencimento dos seus três administradores executivos, incluindo o presidente Frederico Varandas, tendo também passado a remunerar os administradores não executivos e todos os órgãos sociais da sociedade.

Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o atual quarto colocado da I Liga de futebol confirmou que a revisão salarial dos órgãos sociais da SAD foi aprovada numa assembleia geral extraordinária de acionistas, realizada na terça-feira.

A proposta foi aprovada por maioria, tendo obtido mais de 1,26 milhões de votos a favor, cerca de 200 mil votos contra e 20 abstenções, revelou a Sporting SAD.

A Comissão de Acionistas, responsável pela apresentação da política de remunerações dos titulares dos órgãos sociais da administração, propunha incrementar em quase 32% o vencimento de Frederico Varandas, de 182.000 euros brutos anuais para 240.000 euros.

Já a componente fixa dos vice-presidentes executivos Francisco Salgado Zenha e André Bernardo irá subir 45% a partir da próxima época, dos 131.000 para 190.000 euros anuais brutos.

Os valores propostos derivam de um estudo encomendado à consultora Korn Ferry, que colocou a remuneração de Frederico Varandas “11,4% abaixo da mediana de mercado”.

A Comissão de Acionistas pretendia ainda passar a atribuir um vencimento fixo de 7.000 euros às administradoras não executivas Margarida Dias Ferreira e Maria Inês Pinto de Abreu, em linha com a remuneração do presidente do Conselho Fiscal, Fernando Pinto.

Os vogais do Conselho Fiscal irão receber 6.000 euros anuais brutos, enquanto o presidente da mesa da assembleia geral, Bernardo Ayala, passa a auferir 3.000 euros, estando destinados mais 1.500 euros para o ‘vice’ e 1.000 para o secretário desse órgão social.