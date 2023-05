Rúben Amorim: “Ganhando ou não ao Benfica, não mudo opinião sobre a época. Vivemos de títulos, não de vitórias contra rivais da cidade”

época

“A imagem que fica do Sporting é que foi pouco consistente. Nunca será a de uma equipa que jogou mal futebol, nunca será a de uma equipa que marcou poucos golos porque estamos prestes a passar a barreira dos 100 golos. É de uma equipa que falhou no início e nos momentos-chave falhou. Não gosto de dar ênfase a isso. Não atingindo os objetivos, é porque não fomos bons o suficiente.”

Substituição de Pedro Gonçalves com Famalicão

"Saiu porque tinha de sair. Achei-o um pouco cansado, até mentalmente, com poucas ideias. Mas está aí para as curvas. Ele quer marcar mais golos e fazer mais assistências, portanto, é mais uma opção para o jogo de amanhã."

Dérbi com Benfica no horizonte

“Ganhando ou não ao Benfica, não vai mudar a opinião. Vivemos de títulos, não de vitórias contra rivais da cidade. (…) Os adeptos não podem esperar nenhum bombom. Nada vai mudar. Penso que disse várias vezes que ganhando a Liga Europa não ia mudar a minha ideia sobre a época, ganhando ao Benfica não muda nada. A nossa obrigação é ganhar os jogos em casa seja contra quem for."

Confusão no FC Porto-Famalicão

“Também tive um bate-boca com um adjunto do Arouca. Não me queria alongar, não vi o jogo. Não é uma imagem bonita, mas já tive momentos desses. Ninguém quer fazer aquilo. É o que eu faço sempre: quando chego ao balneário, percebi que fiz asneira. O Klopp também festejou na cara do quarto árbitro e é a melhor liga do mundo.”