Carlos Fernandes, adjunto do castigado Rúben Amorim: “Na segunda parte não foi uma questão tática, foi sim de velocidade e intensidade”

Sporting melhor na segunda parte

"Na primeira parte faltou-nos criatividade e velocidade com bola, fomos muito previsíveis no que fizemos. Na segunda parte pedimos alguns posicionamentos que queríamos que fossem feitos, nomeadamente com o Pote e o Nuno na esquerda. Na segunda parte não foi uma questão tática, foi sim de velocidade e intensidade. Aumentámos esses dois parâmetros e o jogo foi de sentido único"

Começar a segunda parte com um golo

“Claro que foi melhor começar a segunda parte com um golo do que terminar a primeira com um golo sofrido, como poderia ter acontecido. Um golo dá uma confiança diferente à equipa e obriga a que o Vitória tenha de sair, o que destapa outro tipo de espaços”

Exibição de Chermiti

“O Chermiti trabalhou bem. Estamos cá todos para ajudar, não só o Chermiti”

Sporting focado apesar do atraso pontual

“É óbvio que o objetivo está muito difícil, mas nós vamos competir em todos os jogos. Estamos no Sporting, que é um grande clube e tem a obrigação de ganhar todos os jogos”