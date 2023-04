Rúben Amorim: “Aumento do salário do presidente? Não conseguiríamos pegar nesse dinheiro e comprar um avançado”

Época daqui até final após eliminação com Juventus

“Tem sido uma época muito difícil e foi mais uma desilusão, não só pela eliminação mas pela forma como jogámos. Os jogadores ficaram desiludidos, mas isto dura dois dias e o futuro está aí. Temos de acabar esta época e planear o futuro e honrar a camisola que vestimos. Não muda nada. Os jogadores têm uma tarefa a fazer durante o jogo e nisso estou tranquilo”

Balneário na preparação o Vitória

“O balneário está bem. Obviamente que está desiludido mas nós temos jogado bem, quanto a mim. Estejamos ou não em 4.º lugar, há uma forma de jogar e nós vamos jogar dessa forma e de certeza que vamos jogar bem. Nas exibições, se formos a ver, temos jogado bem e criado oportunidades, falta-nos eficácia. O grupo sabe disso, tem um trabalho a fazer e vai fazê-lo muito bem”

Continuidade no Sporting

“O que eu disse é que quem quiser levar-me vai ter de pagar, isso não vai mudar. Desde que estamos aqui, o primeiro ano foi bom, ganhámos o campeonato, e o segundo foi escasso, ganhámos dois títulos e ficámos em 2.º. Agora que ficamos fora dos três primeiros e eu vou levar a coisa como se fosse banal, perdemos a coerência. Nós temos de reagir de acordo com os resultados. Não mudou a minha ideia, o que eu disse é que o Sporting está a caminhar para uma época em que não atinge nem os objetivos mínimos e isso tem de ser debatido no final da época. Não muda nada. Mas os objetivos não foram atingidos. Uma equipa grande como nós não pode acabar o campeonato e não estar nos três primeiros e nós passámos por isso como se nada fosse. E é preciso ter noção do que é o relacionamento dos adeptos nos clubes grandes, do que vai ser a próxima época, a margem que vamos ter… isso tudo tem de ser debatido, sem dramas. Obviamente que a culpa é minha porque a seguir a um jogo eu deixo aquelas palavras, mas o que eu queria dizer é que temos de fazer um balanço. Isso não muda nada na vontade do treinador em querer ficar. Temos todos de conversar dentro do clube, até para passar uma mensagem aos adeptos que não andamos aqui por andar. Temos de assumir as nossas responsabilidades e eu sou a cara do projeto desportivo, não posso fugir a isso, até me sentiria envergonhado se não tivesse essa conversa com o presidente. Sem dramas nenhuns, como em todas as empresas que não atingem os objetivos essas coisas têm de ser discutidas”

Classificação não está fechada

“Passando a eliminatória da Liga Europa nós olharíamos sempre, na gestão dos jogadores, para a Liga Europa. Neste momento é ganhar todos os jogos e a melhor equipa vai jogar. A classificação não está fechada e é preciso ter atenção a isso. Temos de dar o máximo para ver o que pode acontecer no fim”

Não há dinheiro para jogadores, mas direção vai ser aumentada

“Não tenho muito a dizer. Para já enaltecer que as coisas estão a ser feitas abertamente. Toda a gente tem conhecimento disso. Estarmos a comparar a contratação de um avançado… os valores não têm nada a ver. É uma decisão dos sportinguistas, do presidente, são assuntos separados. Em relação ao avançado, já sei que deu muita confusão o que eu disse. Mantenho o que eu disse. Não termos um avançado pode ser um dos fatores da falta de eficácia, não quer dizer que seja a principal razão. Nesse aspeto, mantenho. Nós não conseguiríamos pegar nesse dinheiro e comprar um avançado. Não faço ideia, não me quero alongar”

Vitória e expulsão

“Ainda bem que perguntam. É uma equipa que precisa de pontos. O Moreno está a fazer um grande trabalho porque está a remodelar o Vitória, com miúdos da formação. Jogo muito perigoso, sempre difícil jogar em Guimarães. Eu teria de estar no banco neste jogo, foi uma falha minha. Em relação à expulsão, só vejo o facto de ter saído muito da minha área. Posso ser expulso por isso, mas acho um exagero. Se os treinadores forem expulsos por aquelas palavras que disse, somos todos expulsos, por isso não vou falar muito disso. Foi uma falha minha, tenho de ser melhor nisso porque tenho de pensar no bem-estar dos jogadores. Mas eles vão estar fortes”

É o tudo ou nada?

“O tudo ou nada para nós já foi com o Chaves em casa. Já tínhamos cinco pontos de atraso e nos últimos anos lutámos sempre pelo campeonato. Quando sofremos um golo, já era o tudo ou nada. Já andamos no tudo ou nada há muito tempo e não conseguimos dar a volta. Os jogadores querem ganhar mas temos sido pouco eficazes. O tudo ou nada já começou à 5.ª jornada, penso eu”