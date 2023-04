Sporting perde nos penáltis e falha final da UEFA Youth League

O Sporting falhou esta sexta-feira a final da UEFA Youth League em futebol, ao perder, em Genebra, com os neerlandeses do AZ Alkmaar por 4-3, no desempate por grandes penalidade, depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar.

O Sporting adiantou-se cedo no marcador, com um golo de Diogo Cabral, aos nove minutos, mas o AZ virou o resultado ainda na primeira parte, com tentos de Poku, aos 30, e de Daal, aos 36, tendo os 'leões' estabelecido a igualdade final no arranque da segunda parte, através de Chico Lamba, aos 47, na conversão de um penálti.

No desempate por grandes penalidades, os 'leões', que se estrearam em meias-finais nesta competição, falharam dois remates, por Chico Lamba e Rodrigo Ribeiro, contra um dos neerlandeses, e acabaram assim afastados do jogo decisivo, marcado para segunda-feira, igualmente em Genebra.

A outra equipa finalista será conhecida ainda esta sexta-feira, saindo do embate entre os croatas do Hajduk Spit e os italianos do AC Milan.