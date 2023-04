Ricardo Esgaio: “Acho que tenho dado uma boa resposta aos adeptos e à equipa. Tentei limpar a cabeça, trabalhar todos os dias no máximo”

A análise à eliminatória

“A sensação que tivemos nos dois jogos é que era possível passar, tínhamos perdido lá, mas, com o jogo que fizemos, com o apoio dos nossos adeptos em casa era possível. Demos uma boa resposta ao golo sofrido de bola parada e é um resultado injusto para o que a equipa fez, que merecia ganhar o jogo.”

As oportunidades falhadas

“São dias, é verdade que eu tive uma oportunidade, o Coates também, não conseguimos marcar e daí a injustiça, a Juventus não criou grandes oportunidades de golo. É o futebol. Sabemos que demos tudo, a equipa está orgulhosa pelo facto de sentir que deu tudo no jogo, não conseguimos o resultado que queríamos mas tivemos mais do que oportunidades para ganhar o jogo.”

As dificuldades da sua época

“Numa fase da época as coisas não me estavam a correr como queria, mas há que trabalhar para melhorar, acho que tenho dado uma boa respostas aos nossos adeptos e à equipa. Cada jogador lida da maneira que tem lidar, cada um tem a maneira de estar e pensar, mas só trabalhando todos os dias se dá a volta por cima. Tentei limpar a cabeça, trabalhar todos os dias no máximo e acreditei que podia voltar à melhor forma.”