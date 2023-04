Rúben Amorim: “Chegamos ao fim da época e cometemos os mesmos erros que cometemos em Braga, na primeira jornada”

Instabilidade defensiva

“Vínhamo-nos a queixar que não definíamos bem. Definimos bem, esquecemo-nos do resto. Os ataques do Casa Pia com perigo foram golo. É difícil. Chegamos ao fim da época e cometemos os mesmos erros que cometemos em Braga, na primeira jornada. Tivemos sempre o controlo do jogo, o Casa Pia é muito organizado, tem um excelente treinador. Cada vez que o Casa Pia ia lá, era golo. Vendo lance a lance, houve displicência, faltas marcadas rápido quando já tínhamos perdido a vantagem duas vezes, falhamos num cruzamento. Temos muito para melhorar. Melhorar no futebol não é melhorar tecnicamente nem taticamente, é ter uma mentalidade mais forte. É justo, mas é duro para uma equipa do Casa Pia que, com 10 jogadores, fez um excelente jogo”

Lances dos golos sofridos

“Foram lances casuais, não foi uma equipa que criou vários lances. Foram lances decisivos. Ainda não vi, mas tenho plena noção do que aconteceu: ressaltos e mais ressaltos, falta de agressividade. Há fases em que podemos fazer tudo e não nos marcam golos, há fases em que tudo acontece. Fazer o mesmo jogo que fizemos na primeira jornada torna-se difícil. Não há desculpas para este tipo de erros quando já melhorámos em todos os aspetos”

Três substituições ao intervalo

“O Diomande estava com dificuldades, sabemos que ele está no Ramadão e estava a ser difícil para ele. Os jogadores do Sporting têm de perceber que num clube grande não há dias de folga, basta um lance para nos tirar do jogo. O mesmo com o Matheus Reis, que é um jogador que não facilita em nada, mas não lhe estava a correr bem e nós temos de estar no máximo. O Chermiti trabalhou muito, teve alguma dificuldade nos movimentos, o Trincão estava bem e nós queríamos meter o Morita para ter mais um jogador entre-linhas”

Grande exibição de Trincão garante titularidade contra a Juventus?

“Depende da conjugação do resto do onze. O Ugarte não pode jogar [foi expulso contra o Arsenal]. Há dias assim, sei entender isso. Temos de preparar o jogo com a Juventus, porque se tivermos esta mentalidade não conseguimos ganhar”