Rúben Amorim: “Toda a gente falava do clássico, mas eu nem vi o clássico porque não estamos naquela luta. É impossível não ter frustração”

Reagir ao empate em Barcelos

“Vimos de um resultado negativo, que custou muito à equipa. Isso é um bom sinal. Depois de várias vitórias, ter um empate num campo difícil soube muito a derrota. Nos momentos de decisão temos de ser muito melhores”

Casa Pia tem sistema semelhante ao Sporting

“Jogar contra o Casa Pia é sempre difícil, sofre poucos golos. Mas preparar jogos contra três centrais torna-se mais fácil porque treinamos muitas vezes contra três centrais, quando jogamos uns contra os outros, é mais fácil determinar que jogador cai sobre os centrais ou sobre os laterais. O sistema é idêntico, mas penso que o Casa Pia se pode apresentar com um 3-5-2, com um jogador mais no meio-campo, como fez na segunda parte aqui, em Alvalade"

Situação física de Paulinho e Bellerín

“Não treinou, ainda nem sequer o vi no campo. Acho difícil o Paulinho voltar às opções. Temos de ir passo a passo. Quando o Paulinho conseguir treinar, irá fazer um esforço enorme para jogar. Não temos o Paulinho, temos o Chermiti, temos outros jogadores que podem jogar a avançado. Bellerín vai ser convocado, não sei se vai jogar. Voltou bem, mais forte, mais confiante. O departamento médico fez um bom trabalho. Chegou agora melhor do que quando veio ao Barcelona. Mais confiante no joelho e na mobilidade. É uma opção para jogar"

Ganhar antes da Liga Europa

“Temos de vencer. Não se pode dizer que falhámos muitos golos em Barcelos, falhámos foi a criação, o último passe, e pagámos caro isso. Não deixámos o Gil Vicente, uma equipa que joga muito bem, com muitos bons avançados, criar nada. Temos de dar sumo ao nosso jogo. Toda a gente falava do clássico, mas eu nem vi o clássico porque não estamos naquela luta. É impossível não ter frustração, é difícil de passar. Só quem não quer vencer é que pode estar frustrado pelo que aconteceu em Barcelos”

Objetivos da época

“Tudo é possível, tudo pode acontecer. Não quero fazer mais contas, estou farto de fazer contas. O nosso objetivo é vencer o Casa Pia e passar para a competição seguinte. Utilizar todos os jogos e todos os treinos para melhorar”

Contas da I Liga

“Eu, neste momento, deixei de fazer contas. Nós temos de vencer os nossos jogos, porque temos essa capacidade. Resultado do clássico teve impacto negativo? O empate em Barcelos teve impacto negativo, penso que o jogo de ontem não teve impacto nenhum. Tem de custar não estarmos na luta”