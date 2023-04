Rúben Amorim: “Nós não jogamos só para esta época, jogamos para o futuro do Sporting. Equipa está bem mas falta-nos o instinto matador”

O que faltou?

“Fazer golo. Às vezes nem é o caso de fazer golo, é o penúltimo passe. Com o Gil Vicente às vezes em inferioridade não fomos a equipa que deveríamos ter sido, nesse aspeto. Demos o máximo, esforçámo-nos ao máximo, encostámos o Gil Vicente que é uma equipa muito bem organizada, mas não conseguimos marcar”

Desespero nos últimos minutos

“Obviamente, o tempo começa a passar, não conseguimos marcar apesar das oportunidades que temos e as que quase temos, que deveríamos ter. Passes para trás que atrasavam a transição… Empatar ou perder, nesta fase… nós temos de ir para cima para vencer, foi o que fizemos, mas não conseguimos marcar”

Boa 2.ª volta mas mala da 1.ª volta é pesada?

“Pesa mas o passado não interessa, nós jogamos para o futuro e esta época acabará, com os objetivos ou não, mas acabará. Temos de melhorar passo a passo. É esquecermos o passado, é normal que os jogadores se agarrem a isso. Nós jogamos para o futuro, não jogamos para o passado. Hoje, a quantidade de lances em que temos de fazer o passe certo, no momento certo… quando não conseguimos fazer isso, com o tempo a passar, depois de um ano inteiro a correr atrás do adversário, cria ansiedade nos jogadores. Temos de pensar no próximo, porque este já é passado”

Futuro

“O futuro já estava complicado mas é não deitar a toalha ao chão, tudo pode acontecer para o fim. Nós não jogamos só para esta época, jogamos para o futuro do Sporting. A equipa está bem, falta-nos o instinto matador que as grandes equipas têm. Já conquistámos muita coisa no crescimento da equipa, falta-nos esse passe. Temos de ser mais fortes na decisão”

Adeptos aplaudiram jogadores

“Eles percebem que esse é o caminho. Percebem que o ano está complicado mas quando vêm a equipa a dar tudo, a encostar o Gil Vicente à sua baliza, quando assim é eles vêm uma equipa que se esforça ao máximo. Os adeptos também estão a olhar para o futuro e há futuro aqui”