Rúben Amorim: “Os adeptos querem as coisas esclarecidas. Em todos os aspetos: o contrato do ex-selecionador em que a FPF não disse nada”

Melhor momento da temporada?

“Estamos num bom momento. Os resultados ajudam, estamos a jogar melhor, mais consistentes. O Gil Vicente é uma equipa bem preparada, com muito boas dinâmicas, será um excelente jogo para testar essa consistência. O grande objetivo é voltar a ganhar e manter esta forma de jogar, com qualidade ofensiva e muita consistência defensiva. Mas temos os exemplos do passado: vínhamos em boas séries mas, de repente, tivemos problemas num ou noutro jogo que nos custaram a época no campeonato”

Estado físico de Inácio, Paulinho e Bellerín

“O Inácio está recuperado. O Paulinho está com um problema no pé e não sabemos quando é que vai estar apto. Para este jogo não está apto. O Bellerín começou a treinar hoje, não vai ser convocado porque precisa de entrosar com a equipa. Não é nada de grave, mas já teve uma lesão grave no joelho onde teve queixas. Temos de ir vendo as sensações do jogador”

Entrevista de Frederico Varandas

“Não me querendo alongar muito sobre isso, diria que toda a gente — do Benfica, do FC Porto, do Sporting — quer que haja justiça e jogo limpo. Não tiro qualquer ilação do que está a acontecer. Se estivesse um clube com um problema na justiça, queria que se fizesse justiça, independentemente de ser prejudicado. Não é só o presidente que quer, inclusivamente os adeptos do Benfica — e eu conheço muitos, como vocês sabem — ou do FC Porto querem que haja jogo limpo”

Contas na I Liga

“Os meus jogadores não estão a olhar muito para isso. Acho que estão muito preocupados em ganhar a titularidade e jogar, esse é o principal objetivo deles. Eu sinto isso no treino. Como, cada vez mais, há uma rotação maior e temos mais opções, e o jogador tem sempre tendência para olhar para si, estão preocupados em ganhar o lugar e, depois, em ganhar o nosso jogo. Ganhando o nosso jogo, ficamos ali perto dos lugares de Liga dos Campeões. Como eles tiveram a sensação da Liga dos Campeões este ano, eles querem muito voltar a jogar Liga dos Campeões”

Série carregada de jogos

“Gestão será feita dia a dia. Esta semana temos três jogos do campeonato e depois a Liga Europa. Ninguém está a pensar na Liga Europa. Pensamos é, neste espaço de tempo, que jogadores temos para este jogo, quais são as características. Pensamos um bocadinho mais à frente, para fazer a gestão. A prioridade é o campeonato, sempre foi, na Liga Europa já provamos que podemos vencer qualquer equipa, mas sabemos da diferença de valores”

Clássico na sexta

“Ainda temos de ultrapassar o SC Braga. Claro que nos dá mais jeito que o FC Porto perca pontos, é óbvio, mas o nosso foco é ganhar os nossos jogos. Não vamos perder tempo a pensar nesse jogo”

Notícias sobre interesse do Chelsea

“Gosto mesmo de estar aqui. Já vi muitos treinadores mudarem para outros campeonatos e não serem mais felizes. Eu não procuro nada. Já se falou tantas vezes… Sim, já tive contactos com outros clubes, o Sporting até o sabe, mas gosto de ficar no Sporting. Se algum dia tiver de sair, irá acontecer. Mas não vou estar aqui a abrir a porte porque acho que o Sporting merece outro respeito. Se algum dia quiser ir, vou dizer ao presidente e ao Hugo Viana. Neste momento, quero ficar cá e cumprir o meu contrato. Tenho objetivos muito claro. O clube que me quiser, como o Sporting quis, vai ter de pagar a cláusula. Estou muito feliz onde estou. Há momentos em que se fala que outros clubes me querem, outros em que se diz que posso sair porque não estou a cumprir objetivos. É onde quero estar, se mudar de opinião irei informar as pessoas”

Casos do futebol português

“Volto a dizer o mesmo: todos os adeptos de todos os clubes querem que as coisas sejam esclarecidas. Em todos os aspetos: o contrato do ex-selecionador em que a Federação não disse nada. Essas coisas têm de ser esclarecidas, porque merecemos, queremos um futebol melhor. Digo como treinador do Sporting e como ex-jogador do Benfica. Todos queremos o mesmo, que isto seja justo, seja em que clube for. É o sentimento de toda a gente”

Trincão e Diomande

“Há um crescimento normal de jogadores jovens, que acredito que para o ano estarão muito melhores. Sobretudo o Trincão, que olho para ele e penso que, se desbloquear, vai ser imparável. Quem descobriu o Diomande foi o scouting. Ao ver o jogador, ficou muito claro, custasse ele, na II Liga, €2 milhões, 500 mil ou ter de ir até aos 8 milhões. Era o jogador que queríamos, sobretudo com 19 anos. Fizemos com convicção, sabendo que vamos sofrer porque nos vão chatear, é um clube com dificuldades financeiras e um miúdo que nunca tinha jogado na I Liga. A forma de tocar na bola, pé esquerdo e pé direito, a velocidade, foi jogar ao Dragão e parecia que estava no recreio. Sabíamos o que tínhamos ali. Tem muita qualidade e muito a melhorar”