Rúben Amorim: “O Sporting, em 40 anos, ganhou três títulos. Se nós em seis anos ganharmos dois é um crescimento”

Preparação do jogo numa série carregada de encontros

“Olhámos para o que fizemos na primeira volta, quando não conseguimos fazer o nosso trabalho quando a responsabilidade é mais alta. Demos muita informação tática do Boavista, que mudou o sistema, joga agora em 4-3-3. Transmitimos o perigo do jogo e a importância. Temos de vencer"

Condição física de Bellerín e Adán

“O Héctor continua de fora, não está apto para este jogo. O Adán também está fora deste jogo, tem uma lesão, não sabemos para quinta-feira [segunda mão contra o Arsenal]”

Frustração de não ter vencido o Arsenal

“São competições diferentes, é transformar essa frustração em termos de ganhar o jogo. É um contexto completamente diferente, sabemos que perdemos uma boa oportunidade de irmos de maneira diferente para a segunda mão. No campeonato estamos atrás, temos de correr contra o nossos rivais. Temos de jogar bem, muito intensos e concentrados. Vamos encontrar uma equipa que nos vai fazer o que nós fizemos ao Arsenal, sem a responsabilidade do jogo, estando mais atrás e explorando as transições”

Irregularidade da equipa

“É normal o treinador achar que a equipa pode cair após jogos europeus, estou sempre preocupado com isso. Os jogadores foram alertados para isso. Na primeira volta contra o Boavista falhámos exatamente na mesma situação, estou sempre preocupado com essa mudança de chip. Temos de estar muito concentrados para vencer este jogo”

Notícias de interesse do Tottenham

“Tenho mais três anos de contrato com o Sporting. Na minha cabeça está ser campeão, pelo menos, mais uma vez durante estes três anos. O Sporting nos últimos 40 anos tem, mais ou menos, 14 anos entre campeonatos. Se em seis anos conseguirmos ganhar dois campeonatos é um grande passo em frente”

Planeamento da próxima época

“Para já é ganhar jogos, sabemos da importância da Liga dos Campeões, ainda podemos lutar por isso. Na minha cabeça é pensar que o Sporting, em 40 anos, ganhou três títulos. Se nós em seis anos ganharmos dois é um crescimento. Nós temos um plano claro. Queremos aproveitar todos os minutos, depois teremos um novo campeonato”

Fatawu entrou contra o Tottenham e não pode jogar mais na Youth League

“Eu sabia da regra. Na minha cabeça não está ganhar a Youth League, a ideia da formação é meter jogadores na equipa A. O Fatawu jogou bem na Youth League, teve uma oportunidade. Quem ganhou a Youth League em Portugal? O Benfica e o FC Porto. Quantos jogadores tiraram de lá? É bom para a formação, mas para mim é importante quantos jogadores metemos na equipa principal, vendemos por quanto, ficaram quantos anos. A formação já ganhou quando o Fatawu, em vez de jogar a Youth League, jogou com o Arsenal”