Rúben Amorim: “A maioria das pessoas têm, nos seus trabalhos, momentos maus e dão a volta às situações. É isso que acontece”

Jogo

“Fizeram tudo, jogámos o jogo que tínhamos de jogar. Um jogo completamente diferente do que temos vindo a fazer no campeonato, onde somos mais dominadores. Mas estivemos bem. Temos de estar satisfeitos com o nosso comportamento, não tão satisfeitos com as incidências do jogo, que foram difíceis mesmo sofrendo primeiro, falhando a primeira oportunidade, dando a volta, tendo o 3-1 para fazer, depois a situação do golo com muita infelicidade, talvez a falta antes do golo… Depois, é pensar no Boavista, que é a nossa prioridade.”

Eliminatória

“Prevemos um jogo muito difícil com uma equipa que consegue empurrar toda a gente lá para trás, é muito forte nos duelos, vai ser um jogo de sofrimento, temos de ser corajosos novamente, temos de demonstrar talento como demonstrámos hoje, principalmente nas saídas de bola. Não vamos poder contar com o Coates: quando jogamos muito recuados é um jogo muito, muito preponderante. Não teremos Morita, teremos outros. Agora é pensar no Boavista. Temos tempo para pensar no Arsenal.”

Esgaio & Diamande

“Quando eles estão em baixo, gosto muito de lhes dar a mão. Quando fazem o trabalho deles, mesmo correndo bem, eu gosto de tratar as coisas com naturalidade. A maioria das pessoas têm, nos seus trabalhos, momentos maus e dão a volta às situações, é isso que acontece. Não valorizar tanto quando corre bem, nem criticar tanto quando corre mal. Futebol é assim, há dias bons e dias maus, fases boas… A verdade é que o Esgaio, com mais jogo, como todos os jogadores do mundo, consegue jogar melhor. O Ousmane está a fazer o seu trajeto, ele tem muita qualidade, tem muita personalidade e tranquilidade para entrar e jogar de início. Estamos satisfeitos porque arriscamos bastante nele.”

VAR

“Eu sou a favor do VAR, nos dias bons e nos dias maus, nos dias em que nos beneficia ou nos dias que nos prejudica, nunca penso que é intencional. Portanto, volto a dizer, sou muito a favor do VAR, vem melhorar o futebol, às vezes erra, são humanos a decidir atrás do monitor. É uma ferramenta ainda nova no nosso futebol.”