Rúben Amorim e a visita do selecionador: “Gostei do mister Martínez. Dei a minha opinião, meto sempre uma cunha por todos os meus jogadores”

Jogo e as vitórias recentes

“Essa sequência de três vitórias num clube grande não é nada de especial, torna-se mais importante devido ao momento em que estamos. Agora vamos começar outra sequência. A preparação foi com o máximo de cuidado, com muita observação e muito trabalho tático sobre o Portimonense, que se pode apresentar num 4-3-3 ou 3-5-2, varia muito os jogadores. O Paulo Sérgio tem sempre um número grande [de opções], muda sempre muitos jogadores, faz um trabalho muito bom mesmo com essas dificuldades. Trabalhámos muito bem as bolas paradas e esperamos ser competentes nessa fase do jogo. É um momento importante da nossa época, temos de ter noção disso. É um jogo importante para manter essa sequência de vitórias.”

Youth League: 5-0 vs Ajax

“Parabéns a toda a gente na formação, obviamente que o trabalho não está feito. Temos de melhorar de ano para ano, a equipa esteve muito bem, demonstrou um nível muito alto. Os miúdos estão cada vez melhores.”

Deslizes de Sp. Braga e FC Porto

“Obviamente que é importante. Se os outros não perderem pontos, não conseguimos chegar a esses lugares. Depois, temos de ver que as segundas voltas são sempre mais complicadas, perdem-se mais pontos, toda a gente quer ganhar um pontinho, seja para não descer, ser campeão ou ir à Europa. Volto a dizer: não precisamos de mais motivação porque estamos num lugar abaixo do que deveríamos estar, mas tem de ser um estímulo para nós. Este é mais um dos momentos como foi o Boavista, Arouca e jogos em que tínhamos de ganhar e nao ganhámos. Há que ter noção disso, encarar isso e amanhã temos de vencer o jogo.”

Arsenal no horizonte

“Não poupamos jogadores, fazemos rotatividade porque temos jogadores de qualidade. As características dos jogos são diferentes e temos de meter, de acordo com o jogo, aqueles que nos ajudam a vencê-lo. É bom termos esses jogadores extra para mexer no jogo, às vezes é tão importante mexer no jogo como [escolher] aqueles que jogam de início.”

Momento de Francisco Trincão

“Da mesma forma que quando jogam mal eu estou aqui a defender e a dizê-lo, agora é o outro lado. O Francisco Trincão, na primeira parte, não conseguiu ter muita bola. Na segunda fez um golo, desbloqueou um bocadinho e fez jogadas que chamaram à atenção. Eu olho mais para o global, o Francisco Trincão pode manter-se na equipa titular, como ir para o banco. Já o fiz com vários jogadores que não jogaram tão bem. Cada jogo tem a sua história, vamos mudando os jogadores consoante isso. O Trincão não ganhou o direito a jogar a titular, foi ganhando durante a semana. Os dois da mesma posição têm o mesmo direito, não é garantido que Trincão comece de início."

mercado distrai jogadores?

“Todos os jogadores olham para a sua carreira, querem campeonatos maiores, já fui jogador e percebo isso. Se nao tiverem rendimento, vão para o banco, não jogam, são mais valorizados de acordo com o estatuto da equipa no campeonato e nas competições europeias. Como a parte financeira e a parte do campo estão ligadas, é o mesmo: o rendimento da equipa está ligado ao rendimento individual. Têm de pensar primeiro na equipa e depois neles, porque depois o talento sobressai e terão mais ofertas, digamos assim.”

As contas, os rivais com resultados negativos e os reflexos dentro de campo

“As duas coisas estão ligadas. Podemos olhar para as coisas com o copo meio cheio ou meio vazio. Obviamente que não temos conseguido uma época ao nível do que pretendiamos, não foi só culpa das saídas. Os sportinguistas têm de olhar para o copo meio cheio. O clube está mais estável, tem melhores condições financeiras, está mais preparado para enfrentar os desafios do futuro. A formação demonstrou que tem talentos que estão a surgir. O treinador tem de fazer o seu trabalho. Prefiro responder assim porque estamos todos do mesmo lado, nuns anos sofrem uns, noutros anos sofrem outros. Há que continuar e olhar para a frente, é esse o caminho.”

Portimonense II

“Estamos pressionados desde o início porque estamos atrás e isso dá pressa extra. Temos sempre de ganhar já quando estamos na frente, quando estamos atrás, muito atrasados, até nos dá alguma ansiedade a toda a hora para vencer os jogos e rapidamente. A preparação foi igual, tivemos muita atenção ao que vai acontecer no jogo. É uma equipa e treinador que sabem bloquear muito bem as outras equipas, vão apostar nas transições, vão apostar nas bolas paradas, temos de ser fortes nesse sentido. A preparação foi igual, sabendo que é um momento importante da época. Mais um. Preparar jogos sobre vitórias é completamente diferente, ja falhámos algumas vezes em momentos destes. Desta vez temos de vencer o jogo e seguir em frente.”

Próxima época

“Obviamente que preparamos a época, sabemos que ir à Liga dos Campeões é dinheiro que entra, mas já há algum tempo que estamos a fazer isso. Olhando para resultados [financeiros] foram muito bons e o [dinheiro] do Porro ainda não entrou, fazemos as contas assim. Da mesma forma que eu tenho de fazer o meu trabalho, todos nos clube vão fazer o seu trabalho para termos a melhor equipa possível. A verdade é que perdemos quatro titulares este ano. Não conseguimos segurar, foram ofertas grandes e os jogadores quiserem sair. A vida é mesmo assim. Estamos a preparar a próxima época porque temos de o fazer, não temos as condições que os outros têm, temos de nos antecipar. Temos de planear, foi algo que nos faltou um bocadinho a todos, incluo a mim, sou o maior responsável. Temos de melhorar. Temos de ter plano A e o plano B, de acordo com a Liga dos Campeões."

Relatório e contas & manter jogadores

"Ainda não falámos sobre isso. Não quero alongar-me porque o ano passado sabem o que aconteceu, pensava-se uma coisa e mudou. Não quero estar aqui a dizer o que vai ou não vai acontecer. Estamos a planear a próxima época e o principal ponto é o treinador aguentar-se aqui, estamos nessa fase, depois logo pensaremos no resto…”

Fatawu vs. Ajax

“Ele joga às vezes mais como lateral na nossa equipa porque é o jogador que joga aberto. Todas as jogadas que fez aqui [vs. Ajax], na forma como desbloqueou o jogo, foi encostado à linha. Temos jogado com o homem da frente mais por dentro. Obviamente que há coisas pensadas de acordo com as características dos jogadores. O Fatawu melhorou taticamente, está a fazer esse caminho. A forma como rematou, como fez os golos, melhorou bastante, nota-se como pensou antes de rematar. Vejo uma evolução normal de um jogador que tem muito talento e que é muito jovem. São bons sinais aqui na Youth League, mas é um mundo completamente diferente.”

Visita de Roberto Martínez

“Trocámos duas ou três palavras sobre jogadores de futebol. Trocámos algumas ideias sobre jogadores do Sporting, penso que o mister vai fazê-lo com outros treinadores. Dei a minha opinião, meto sempre uma cunha por todos os meus jogadores. A coisa boa é que há pessoas que chegamos ao pé e falamos dois minutos e gostamos. Eu gostei do mister Martínez, desejo-lhe a melhor sorte, vai cometer erros, vai fazer coisas boas, portanto estamos todos com ele para termos uma seleção forte.”