Rúben Amorim e o golo de Trincão: “Se houver talento, é apoiar e, com o tempo, tudo vai surgir”

Análise à exibição

“Foi um jogo que teve sentido único, o Estoril não vive um bom momento. Tentou defender a baliza à frente da área para nos criar ansiedade. Isso não aconteceu, tivemos paciência para ter a bola. Os rasgos individuais surgiram. O Marcus quando começou a abrir no corredor, porque era o único sítio onde podia ter bola, começou a desenvolver melhor o jogo da equipa. Chegámos ao primeiro golo e, na segunda parte, foi um rasgo individual do Trincão com muita gente à frente, mas ele é capaz destas coisas. Numa semana difícil, os jogadores corresponderam muito bem, estão de parabéns”

Ganhar pontos ao FC Porto

“É um sinal de que estamos presentes. Queremos ganhar, temos essa ambição. Não olhando muito para a tabela, é importante. Mas, acima de tudo, é jogar bem, jogar cada vez melhor”

Sporting não sofreu golos

“É muito importante, acima de tudo quando o registo não é enganador. Fomos competentes nos duelos, mesmo quando havia um contra um, estamos cada vez melhores nesse aspeto. Todas as grandes equipas sofrem poucos golos e nós controlámos bem, soubemos limitar o jogo ofensivo do Estoril”

Golo de Trincão

“Assobios ao Trincão? Quem gosta de nós às vezes tem esses momentos de crítica. Ele tem de lidar com isso com naturalidade. O talento está lá, ele precisa de tempo, é a primeira época que está a fazer no Sporting. Teve épocas em que parou um bocadinho, foi jogando a espaços, não teve continuidade. É olhar para o Edwards, que não se parece nada com o jogador que chegou cá. Preciso de tempo de adaptação, ganhar capacidade física, entender os colegas, ganhar confiança. O importante é olhar para o talento e ver que há talento. Se houver talento, é apoiar e, com o tempo, tudo vai surgir”

Meio-campo com Morita e Pote

“Sabíamos que íamos encontrar uma equipa muito recolhida. O Pote raramente tocou na bola como médio-centro. No fundo, foi mais um homem da frente. É um jogador muito completo, com muito a melhorar. Se olharmos para os momentos ofensivos, esteve quase sempre na mesma zona em que joga quando é ala”