Sporting vai jogar com o Arsenal nos ‘oitavos’ da Liga Europa

O Arsenal é o próximo adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa. O sorteio teve lugar esta manhã, em Nyon, na Suíça. Os encontros vão jogar-se a 9 de março, em Alvalade, e uma semana depois em Londres.

Não sendo cabeça de série, o Sporting evitou os vencedores dos grupos, o que implicava a possibilidade de calhar com clubes como Arsenal, Betis, Feyenoord, Real Sociedad e até o Fenerbahçe, o que marcaria o regresso de Jorge Jesus a Alvalade.

Os londrinos, treinados por Mikel Arteta, lideram a Premier League, com mais dois pontos e menos um jogo do que o Manchester City. Os gunners têm apresentado um futebol atrativo e fluído, com 11 futebolistas que falam o mesmo idioma futebolístico. No verão as apostas em Oleksandr Zinchenko e Gabriel Jesus, ambos ex-City, mostraram ao que ia o Arsenal, que não vence um título nacional desde os “Invencíveis”, em 2004, numa altura que em Arsène Wenger ainda era olhado como um deus.

Esta equipa de Londres tem um futebol enérgico e elegante, que assenta sobretudo na criatividade de Martin Odegaard e na capacidade de criação de Gabriel Martinelli e Bukayo Saka. Durante a posse de bola não é raro ver-se Zinchenko a aproximar-se de Thomas Partey e Granit Xhaka no miolo, tal como o ucraniano já fazia com a camisola dos cityzens. Ou seja, Arteta pede aos seus futebolistas para começarem as jogadas com uma linha de três atrás (Ben White, Gabriel Magalhães, William Saliba) e na largura, ainda que sem estarem amarrados à linha de cal, coloca Martinelli e Saka, fortíssimos no 1x1. Gabriel Jesus tem estado lesionado e foi aí que surgiu o local lad Edward Nketiah.

Em 32 jogos, o Arsenal venceu 23 (6 derrotas), marcando 63 e sofrendo 30. Na Liga Europa bateram a concorrência do PSV, Bodo/Glimt e FC Zurich, no Grupo A, com cinco vitórias e uma derrota, num torneio que Arteta foi colocando algumas segundas linhas. É nesse contexto que Fábio Vieira tem aparecido mais. É precisamente aí que pode estar um dos trunfos do Sporting: o rival estará certamente mais interessado em meter as fichas todas na Premier League.

Stephanie Meek - CameraSport

Na quinta-feira, depois da eliminatória com o Midtjylland, Rúben Amorim refletiu sobre a tábua de salvação que pode ser esta competição da UEFA e também quão realista é pensar em vencê-la. “Percebo isso [de esta prova salvar a época] e em Portugal temos muito essa ideia que as equipas portuguesas têm de ser candidatas à Liga Europa”, começou por dizer. “Nós temos de ganhar os jogos todos, porque somos um clube grande e isso obriga. Mas há que ter noção das equipas que estão e há que ter noção que nós passamos a vida a vender os nossos jogadores. Nós não precisávamos de comprar, mas se juntássemos os jogadores que tínhamos, aí se calhar podíamos lutar pela Liga Europa.”

E acrescentou: "A ambição está lá sempre, mas a nossa prioridade é o campeonato e ainda não acabou. Quando fomos campeões tínhamos 10 pontos de avanço nesta altura e no fim tivemos problemas. Por isso tudo pode acontecer. Manchester United, Roma, todas essas equipas com grandes treinadores e orçamentos estão na Liga Europa. No futebol tudo é possível e nós vamos lutar pelo impossível”.

O Sporting alcançou os oitavos de final da Liga Europa depois de superar, no playoff, o Midtjylland. Em Alvalade, um golo de Sebastián Coates deixou tudo empatado na primeira mão, mas na Dinamarca a cantiga foi outra e os lisboetas golearam a equipa de Albert Capellas por 4-0.

Os leões caíram para a Liga Europa depois de terem terminado o Grupo D da Liga dos Campeões atrás de Tottenham e Eintracht Frankfurt. A equipa de Rúben Amorim até começou o torneio de uma forma excelente, com uma vitória na Alemanha e outra em Lisboa contra o poderoso Tottenham. As jornadas seguidas contra o Marselha, no entanto, com erros fatais e três expulsões, deitaram tudo a perder ou quase. Os portugueses empataram em Londres, mas voltaram a perder em casa, com o Eintracht, que terminou o grupo com mais três pontos do que o Sporting.

Olhando para os outros jogos do sorteio, salta à vista o reencontro de Jorge Jesus com o Sevilha, o clube que lhe roubou a glória de vencer esta prova, em 2014, quando treinava o Benfica. Os andaluzes ganharam esse jogo na marcação das grandes penalidades. Rúben Amorim foi titular nessa final.

José Mourinho, que já conquistou este torneio duas vezes, e a sua Roma terão pela frente a Real Sociedad. O Union Berlim de Diogo Leite terá pela frente o Union Saint-Gilloise, ou seja, reencontram-se depois de se terem enfrentado no Grupo D, aquele em que o Sp. Braga foi eliminado e empurrado para a Liga Conferência, onde caiu esta quinta-feira com a Fiorentina. Finalmente, Bruno Fernandes e William vão defrontar-se num mui sedutor Betis-Manchester United.

Os oitavos da Liga europa

U. Berlim - Union Saint-Gilloise

Sevilha - Fenerbahçe

Juventus - Friburgo

Leverkusen - Ferencvaros

Sporting - Arsenal

M. United - Betis

Roma - Real Sociedad

Shakhtar - Feyenoord