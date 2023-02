Rúben Amorim e as aspirações na Liga Europa: “No futebol tudo é possível e nós vamos lutar pelo impossível”

Pormenores

“Tenho de falar outra vez na parte de não facilitar. Não estou a dizer que o Marcus [Edwards] facilitou, mas temos de passar pelo guarda-redes, temos de ter outra noção. Digo-lhes que não se iludam com o resultado, olhar para o que foi bem feito e mal feito. Nestes detalhes temos de ser melhores, porque há dias em que não corre tudo bem”

Liga Europa como tábua de salvação

“Percebo isso e em Portugal temos muito essa ideia que as equipas portuguesas têm de ser candidatas à Liga Europa. Nós temos de ganhar os jogos todos, porque somos um clube grande e isso obriga. Mas há que ter noção das equipas que estão e há que ter noção que nós passamos a vida a vender os nossos jogadores. Nós não precisávamos de comprar, mas se juntássemos os jogadores que tínhamos, aí se calhar podíamos lutar pela Liga Europa. A ambição está lá sempre mas a nossa prioridade é o campeonato e ainda não acabou. Quando fomos campeões tínhamos 10 pontos de avanço nesta altura e no fim tivemos problemas. Por isso tudo pode acontecer. Manchester United, Roma, todas essas equipas com grandes treinadores e orçamentos estão na Liga Europa. No futebol tudo é possível e nós vamos lutar pelo impossível”

Amarelo a Ugarte

“Não fiquei satisfeito porque temos de ser inteligentes. O número 10 deles na bola parada entrou com uma ideia de tentar equilibrar em termos de vermelhos, andava a picar os nossos jogadores e nós temos de ser inteligentes e perceber isso. Mas temos de olhar para o lado positivo: tem sido difícil para o Ugarte manter sempre o nível alto com tantos jogos. Vai descansar e vai jogar outro”

Adversários possíveis

“Só pensamos no Estoril e depois logo se vê”