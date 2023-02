Rúben Amorim: “No planeamento da próxima época queremos salvaguardar termos o Pote liberto para jogar mais na frente”

Preparação após empate

“Não podemos pensar que é apenas vencer por vencer, temos de jogar melhor. Não olhámos muito para o último jogo deles, olhámos muito para o jogo da última semana, os posicionamentos que tiveram, como nos marcaram, bloquearam os nossos jogadores, os corredores. No último jogo ganharam ao 2.º classificado, que moraliza. O Isaksen é claramente um jogador que desequilibra. Em Alvalade criaram-nos muitos problemas quando perdíamos a bola, criou-nos ansiedade e foi uma bola de neve. O que temos de fazer é ter a bola, sem ansiedades, sem dúvidas do que temos de fazer. Muito cuidado com as bolas paradas que serão decisivas neste jogo. E jogar melhor”

O que tem faltado ao Sporting

“Fazer uma sequência maior do que temos feito. Aparece sempre qualquer coisa. Temos feito algumas sequências de vitórias mas depois aparece sempre uma ‘pancada’, que nos leva um bocadinho para baixo. Leva-nos a desconfiar quando algo não corre bem e o jogo [da última semana] foi um bocadinho o reflexo disso. Entrámos bem, com bola e perdendo a bola criámos ansiedade. Sei que não é fácil para os jogadores, mas contra o Chaves estivemos perto de um 4-1 para no final termos 3-2, um resultado mais nivelado mas que não espelha as oportunidades e o controlo que tivemos. O futebol é todo um contexto. O golo do Chaves foi em cima da hora, se houvesse mais dois, três minutos teria sido complicado. Neste contexto, todos temos de perceber que temos de acabar os jogos, marcar golos e estar concentrados até ao último minuto”

Pote e motivação sem qualificação

“O Pote tem baixado pelas características dele e pela necessidade, achamos que é a melhor solução, tendo gente na frente para o substituir. Não substituindo os golos, que ele tem capacidade para fazer golos. No meio-campo temos jogadores que ainda estão a crescer como o Sotiris, o Mateo [Tanlongo]. Não favorece nenhum jogador, mas se ele marca o penálti era o melhor marcador mesmo jogando muitos jogos a médio centro. Isso revela que ele também está preparado para jogar lá. Vejo-o mais a jogar mais na frente, sempre mais perto da baliza. No planeamento da próxima época queremos salvaguardar essa situação, termos o Pote liberto para jogar mais na frente. Mas a equipa é o mais importante. Quando perdemos o Sarabia, perdendo os dois da frente são quase 50 golos entre golos e assistências. Sobre as palavras dele, é bom que eles sintam a urgência de vencer este jogo, motivá-los vai ser fácil. Ainda hoje lhes disse que comigo não é fácil ter semanas limpas comigo, sem futebol europeu, só isso acho que eles não vão querer. Acho importante que eles queiram continuar na Europa, porque precisamos essa experiência, ganhar jogos e a época não tem sido aquilo que queremos. Gosto das palavras do Pote, só não se pode é transformar em ansiedade no jogo”