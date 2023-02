Rúben Amorim: “Muitos jogadores que ganharam o campeonato já não são os mesmos. Palhinha, Matheus ou Nuno Mendes iam gerir de outra forma”

Desafios que o Desportivo de Chaves colocará

“Temos de ter cuidado com as transições. Tivemos [no jogo da primeira volta, em que o Sporting perdeu em casa] muitas oportunidades na primeira parte aqui, temos de fazer golos. Temos de jogar melhor do que no último jogo, para a Liga Europa. É um estádio complicado. Eles treinaram bem, estão preparados. Esperamos um bom desempenho da nossa parte”

Ciclo negativo

“Há estas fases no futebol. O que temos de fazer é jogar bem. Com o FC Porto jogámos bem, no último encontro não jogámos bem. É melhorar para este jogo, não há outra forma de o fazer. Termos semanas com três jogos é bom, porque podemos numa semana ganhar três jogos e aproveitar isso. Temos de ser melhores do que fomos na quinta-feira"

Sporting tem falhado na finalização

“Podemos melhorar em todos os aspetos do jogo, mas acho que o resto tem sido bem feito. Se aparecemos na zona de finalização, diria que é a finalização. Há um mês tivemos uma fase em que marcámos muitos golos, são fases. Vivemos de vitórias e temos sofrido demasiados golos e marcado poucos para as situações que estamos a criar. Aquilo que temos de melhorar, e que sucedeu com o Chaves, é não sofrer um golo e esquecermo-nos do que temos de fazer. Entramos ainda mais em ansiedade. Se algo acontecer de mau no jogo, temos de manter a nossa identidade. Fazendo um golo, melhoramos muito o nosso jogo, os adversários têm de se abrir e ficamos confiantes”

Número de baixas que o Desportivo de Chaves tem

“São fases da época. Não posso estar a falar das baixas dos adversários, porque todos os jogos são difíceis para nós. Houve fases em que tivemos baixas e nunca falámos disso. Parece que há sempre baixas contra o Sporting, mas não ligamos ao adversário, sabemos que vão apresentar uma equipa competitiva. O Chaves vai estar sem pressão, é uma equipa muito bem trabalhada"

Sente que falta de apoio dos adeptos condiciona rendimento?

“Não, porque fomos campeões sem adeptos. Às vezes as coisas não correm bem, isso dos adeptos é um reflexo da nossa época. Temos de olhar para o contexto de cada jogo. Sempre tivemos o apoio dos sportinguistas, estamos em quarto lugar e temos de assumir isso. Mas não somos ingénuos: não conseguimos vencer a Taça da Liga, já saímos da Taça de Portugal, estamos em quarto do campeonato. É normal, é o futebol"

Rendimento de Adán

“Avaliámos quantas vezes o Adán tocou na bola com os pés e quantas vezes errou, que boas decisões tomou. Depois partimos daí para preparar o jogo com o Chaves. Senti o Antonio muito bem. Mantemos a nossa confiança no Adán”

100.º jogo de Amorim na I Liga

“Estragámos um bocado a média. Tínhamos uma média muito boa. É um orgulho estar num clube tão grande como o Sporting. É difícil escolher o pior momento, ser campeão traz uma realização grande. O pior momento são os momentos em que sinto que a equipa deveria dar mais. Quanto à vida familiar… Não ia para lado nenhum sem a minha família, vamos ver quanto tempo é que vou aguentar esta vida. Pensava que tinha nascido para ser jogador, acho que nasci mais para ser treinador do que jogador”

Opções no meio-campo

“O Dário [Essugo] estava a jogar bastante e lesionou-se. O Mateo [Tanlongo] precisa de tempo para se adaptar. Não imagino o Ugarte a jogar onde está o Morita e o Pote, que jogam muito de costas e entre-linhas. O Pote faz-nos muita falta quando precisamos de marcar golos, mas não tem dado para fazer essa alteração”

O que tem aprendido com esta má fase?

“É mais fácil do que eu pensava. Ficamos sem dormir, mas dá para gerir. Vamos evoluindo com estes momentos, se calhar tivemos fases em que estávamos a ganhar e, com tantos jogos, deixamos passar algumas coisas. Isto faz-nos pensar no que temos de mudar, como planeamos a próxima pré-época, as alterações ao sistema tático ou a forma de jogar, mas custa muito. A verdade é que muitos jogadores que ganharam o campeonato já não são os mesmos. Palhinha, Matheus ou Nuno Mendes iam gerir de outra forma e se calhar não teríamos os mesmos problemas”