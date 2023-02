Rúben Amorim: “Não é o fim do mundo, quando ouvi a música da Liga Europa lembrei-me do LASK e sabemos o que aconteceu a partir daí”

Falta de confiança

“Tivemos bem mais [oportunidades] que o nosso adversário, também era nossa obrigação. Foi um jogo difícil para todos. Começámos bem, sem grande velocidade e depois vamos perdendo confiança. Não estamos no melhor momento em termos de confiança, as pernas pesam mais. É mais difícil termos a bola em certos momentos mesmo na primeira fase de construção. O que temos de fazer é trabalhar, voltar a trabalhar as bases da equipa e estou confiante que podemos melhorar”

Falta fome?

“Fome não falta. Já vivi estas fases mesmo em clubes grandes em que tudo é muito difícil: a bola queima, as pernas pesam 200 quilos. Não tem a ver com a fome. Em outros jogos senti isso, hoje não, eles tentaram tudo só que está muito difícil para eles porque não estão com confiança por causa dos resultados. Temos de os ajudar a serem os jogadores que já foram”

Impaciência

“Podemos não jogar bem, mas tudo o que se passa à volta, o ambiente do estádio, isso não é nossa responsabilidade, é responsabilidade é dos adeptos, o clube é dos adeptos e eles gerem essa parte como quiserem. O que temos de fazer é entender os jogadores, quando é falta de atitude e quando as coisas estão difíceis. Muita falta de experiência de alguns jogadores, que sentem muito estes momentos. Eu vou muito por esse lado. Durante a semana e o jogo eu vejo que eles querem. Como treinador e jogador tenho de lhes dizer que já passei por isso, passar essa experiência para eles, trabalhar, tentar blindá-los, porque a responsabilidade é minha”

Jogo na Dinamarca

“Estas noites não são o fim do mundo, quando ouvi a música da Liga Europa lembrou-me o LASK e nós sabemos o que aconteceu a partir daí. Não tem comparação, obviamente, mas a vida de treinador é sempre o próximo jogo. Se ganharmos fica tudo melhor para os jogadores”